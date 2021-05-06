По программе 5-7-9 выдали кредитов 2,2 миллиарда гривен, это самый высокий уровень с начала работы программы. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук.
"Программа льготных кредитов "5-7-9" вышла на самый высокий уровень с начала ее работы ", - отмечается в сообщении.
Также указывается, что за прошедшую неделю выдано кредитов на 2,2 миллиарда гривен.
За последний год украинский малый и средний бизнес получил дешевых кредитов почти 40 млрд гривен.
Напомним: 55% кредитного портфеля программы "Доступные 5-7-9%" приходится на сельхозпредприятия.
За последнюю неделю по программе 5-7-9 выдали кредитов на 2,2 миллиарда
По программе 5-7-9 выдали кредитов 2,2 миллиарда гривен, это самый высокий уровень с начала работы программы. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук.
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