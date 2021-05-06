"Поддержать"
Тренды:
Новости
Энтони Блинкен и Владимир Зеленский: о чем договаривались и какой в этом смысл
За последнюю неделю по программе 5-7-9 выдали кредитов на 2,2 миллиарда
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
На саммите G7 целый раздел посвятили Украине: полная поддержка подтверждена
За время карантина украинские IТ-компании резко нарастили доходы
Юные гимнастки Украины завоевали три медали на международном турнире
Ученые нашли вид кофе, который устойчив к глобальному потеплению
На Пасху в Одесской области произошло чудо: расцвела трехсотлетняя груша
Юрий Витренко назвал условия для снижения цен на газ
Открытие рынка земли - процесс сложный: что делать громадам
"Стена" Яценюка на границе Украины с Россией активно строится
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
Итоги визита Зеленского в Варшаву: достижения и досадные ошибки
Коболев, Витренко, обеспокоенность Запада и "отличные" результаты Нафтогаза - 19 млрд убытков
Все новости
Бизнес

За последнюю неделю по программе 5-7-9 выдали кредитов на 2,2 миллиарда

20:00, 06 май 2021
68
Версия для печати

По программе 5-7-9 выдали кредитов 2,2 миллиарда гривен, это самый высокий уровень с начала работы программы. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук. 
 "Программа льготных кредитов "5-7-9" вышла на самый высокий уровень с начала ее работы ", - отмечается в сообщении. 
Также указывается, что за прошедшую неделю выдано кредитов на 2,2 миллиарда гривен. 
За последний год украинский малый и средний бизнес получил дешевых кредитов почти 40 млрд гривен. 
Напомним: 55% кредитного портфеля программы "Доступные 5-7-9%" приходится на сельхозпредприятия. 

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
Мультимедиа
Смотреть еще
Природа / Фото
Вчера, 18:00
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Человек уже изменил Землю до неузнаваемости: Google Earth снял об этом крутое видео
Человек уже изменил Землю до неузнаваемости: Google Earth снял об этом крутое видео
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены