За последнюю неделю по программе 5-7-9 выдали кредитов на 2,2 миллиарда

По программе 5-7-9 выдали кредитов 2,2 миллиарда гривен, это самый высокий уровень с начала работы программы. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук.

"Программа льготных кредитов "5-7-9" вышла на самый высокий уровень с начала ее работы ", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что за прошедшую неделю выдано кредитов на 2,2 миллиарда гривен.

За последний год украинский малый и средний бизнес получил дешевых кредитов почти 40 млрд гривен.

Напомним: 55% кредитного портфеля программы "Доступные 5-7-9%" приходится на сельхозпредприятия.