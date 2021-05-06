За время карантина украинские IТ-компании резко нарастили доходы

За год на треть возросли выплаты украинским IТ-компаниям от иностранных клиентов. Больше всего выплат получили фрилансеры, онлайн-продавцы, IT-компании и стокеры. IТ-компании в Украине, которые напрямую предоставляют услуги иностранным клиентам, в первые три месяца текущего года получили на 32% больше выплат, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствует исследование компании Payoneer о деятельности украинцев на международных рынках, пишет Корреспондент.

Среди топ-5 категорий, которые получили больше всего выплат за 1 квартал этого года: фрилансеры, онлайн-продавцы, IT-компании, стокеры (фотографы, которые зарабатывают на фотостоках) и креаторы на социальных платформах.

"В 1 квартале 2021 года наибольшие суммы украинцам принес фриланс. Его настигает электронная коммерция, где получили на 6% меньше. Выплаты онлайн-продавцам превысили зачисления IТ-компаниям на 150%. В то же время IT-компании получили в 5 раз больше выплат, чем стокеры. Зачисление последним оказались на 9% выше, чем у креаторов на социальных платформах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за первый квартал 2021 года украинцы получили на 47% больше выплат, чем за первые три месяца 2020 года.

"Если сравнивать результаты украинцев в течение первых трех месяцев 2020 и 2021 годов, то самый высокий прирост у стримеров - зачисление от live-трансляций выросло на 1071%, или почти в 12 раз.

Транспортные компании получили на 703% больше выплат, креаторы на социальных платформах - на 140%", - добавили в Payoneer.

При этом, в 1 квартале 2021 года онлайн-преподаватели получили на 63% больше выплат, чем в 1 квартале 2020-го.

Зачисление украинским фрилансерам также выросли - на 23%.



