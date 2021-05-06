Юные гимнастки Украины завоевали три медали на международном турнире

В Польше состоялся ежегодный Международный турнир по художественной гимнастике - "Кубок Ирины-2021", где юные украинки завоевали три бронзы, информирует Федерация гимнастики Украины.

Участие в соревнованиях приняла наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях в составе Карины Сыдорак, Алины Перечной, Елизаветы Набойщик, Валерии Панченко, Анастасии Икан и Николь Савиной.

Гимнастки выступали с двумя видами в квалификации, где определились победительницы и призеры в многоборье, а также в финалах в отдельных видах (5 мячей и 5 лент).

Наши грации показали достойные результаты и получили три бронзовые медали Ранее украинский гимнаст Радивилов получил "золото" на чемпионате Европы.