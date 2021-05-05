На Пасху в Одесской области произошло чудо: расцвела трехсотлетняя груша

В селе Адамовка, что входит в состав Ивановской общины в Одесской области, распустила весенние цветы старейшая груша в Украине. Дерево получило статус памятника в 2012 году, по инициативе Киевского эколого-культурного центра, пишет местное издание.

"Груша Адамовская" внесена в перечень ботанических памятников природы и является объектом природно-заповедного фонда в Одесской области. Расположена в одной из усадеб в селе Адамовка, в котором сейчас проживает не более 300 человек.

Обхват ствола старейшей груши в Украине превышает 4 метра, высота достигает 15 метров. А возраст составляет примерно 300 лет, хотя обычно груша живет примерно до 50 лет.

Несмотря на такой фантастический возраст, дерево до сих пор плодоносит, а этой весной покрыто обильным белым цветом, что обещает хороший фруктовый урожай.

Но для местных жителей самая большая гордость - возраст природной достопримечательности, поэтому ее добросовестно охраняют.

И уже размышляют о подпорки для веток, - прогнозируют, их придется устанавливать, чтобы под тяжестью плодов ветви не растрескалась.



