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Бизнес / Потребрынок

Гектар земли после открытия рынка подорожает: не торопитесь продавать свой пай

13:30, 03 май 2021
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Эксперты советуют украинцам не торопиться с продажей своих участков. Сейчас стоимость одного гектара земли в Украине оценивают в 30 тыс. гривен. Но цены могут заметно вырасти после открытия рынка – постепенно до 10-15 тыс. евро за гектар, как у наших ближайших соседей. Об этом пишет Главком.

«С каждым годом, как видно на примере европейских стран, земельные участки растут в цене. В Германии кое-где гектар стоит 50-60 тыс. евро – такие цены сложились за годы рыночных отношений. У ближайших наших соседей цена за гектар колеблется от 10 до 15 тыс. евро. С каждым годом цена растет», – отметил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Поэтому специалисты не советуют украинцам избавляться от участков (через договоры аренды или другие схемы) до июля, а также просят не спешить с продажей и после открытия рынка земли.
«Основной процесс, который будет в 2021 году, – это легализация отношений, которые формировались десятки лет моратория [на продажу с/х земель]. Если землю взяли в аренду на 50 лет, то это прекращение договора аренды и заключение договора купли-продажи, где указывают стоимость не менее нормативно-денежной оценки земли», – добавил министр аграрной политики Роман Лещенко.
Как известно, закон об открытии рынка земли приняли еще весной 2020 года. Но для того, чтобы его положения были воплощены в жизнь, необходим ряд других законов.
Несмотря на принятие закона о передаче земли на места, который уже прозвали «земельной конституцией», Раде для окончательного завершения реформы осталось рассмотреть во втором чтении закон об организации земельных торгов в электронной форме (№ 2195). Также нужно принять закон о Фонде гарантирования займов и о праве государственных работников на земельный пай.
При этом Верховная Рада также приняла закон относительно использования земель. Он передает в ведение местных громад работу с целым рядом градостроительной и землеустроительной документации. 


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