"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украина открыла восемь новых рынков для своих экспортеров: коровы - в ОАЭ, яйца - в Эфиопию
Теперь тарифы на газ будут стабильными в течение года: сколько будет стоить голубое топливо
Оскорбления и ругательства в интернете - недопустимы: УЕФА бойкотирует социальные сети
Украинцы старше 50 лет смогут стать студентами и бесплатно учиться диджитал-профессиям
Коротко о важном: ночные события в Украине и в мире
В программе Google Earth можно увидеть изменения Земли за 37 лет: хорошего мало...
Вакцинация людей возрастом от 65 лет: два способа записаться
Разумков о марше в честь СС "Галичина": это нарушение закона и не делает нам чести
Будущее уже тут: в Украине развивается инфраструктура для электротранспорта
Хоккейные страсти: сборная Украины требует извинений от президента ФХУ
В Шевченковском райсуде началось судебное заседание по делу убийства журналиста Павла Шеремета
Конфликт углубляется: чешские сенаторы требуют разрыва договора о дружбе с Россией
Государственный долг Украины сократился более чем на миллиард долларов
В Украине теперь есть "земельная конституция": что предусматривает закон
Что будут есть дети в школьных столовых с нового учебного года: меню обновляется
Все новости
Энергетика / Главные новости

Теперь тарифы на газ будут стабильными в течение года: сколько будет стоить голубое топливо

14:00, 02 май 2021
83
Версия для печати

Начинает действовать годичный тариф на газ для населения. Действие тарифа закончится 30 апреля 2022. На днях поставщики газа обнародовали тарифы, пишет УНН.
Согласно мониторингу тарифов минимальная цена, которую предлагают газопоставщики за кубометр, составляет 7,88 грн. (ГП “Эвода трейд” КП “Луцкводоканал”). Самая высокая цена на рынке составляет 13,5 грн за кубометр (ООО “Херсонская областная энергоснабжающая компания”).
ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт" предлагают цену 7,89 грн за кубометр. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" выставила цену 7,96 грн.
ООО "Волыньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт" будут поставлять по 7,98 грн за кубометр.
В то же время, 17 газопоставщиков обнародовали единую фиксированную цену в 7,99 грн на кубометр.
Цену от 9,2 грн до 10,2 грн установили 10 газоснабжающих компаний. Среди них: ООО "Одессагаз снабжение", ООО "Нафтогаз снабжения", ООО "Агросинтез Трейдинг", ООО "Тернопольгаз", ООО "Полтавагаз сбыт", ООО "Тернопольоблгаз", ООО "Мегаватт Энерго сервисная компания", ООО "Газ АП ", ГП "Газпостач" ООО "Тернопольгоргаз", ГП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз".
Цену 10,5 грн на годовой тариф установили 5 компаний: ООО "Эру Трейдинг", ООО "Донецкие энергетические услуги", ГП "Пламя" ПАО "Коростышевгаз", ООО "Киевские энергетические услуги", и ООО "Днепровские энергетические услуги" .
Газопоставщики ООО "Торговая электрическая компания" и ООО "Газпропостач" назвали цену в 10,8 грн за кубометр.
Шесть региональных газсбытов обнародовали цену от 10,99 грн до 12,9 грн за кубометр. Среди них: ООО "Галнафтогаз", ООО "Газоснабжающая компания "Гелиос", ООО "ТАС Энергия Украины", ООО "Стрыйнафтогаз", ООО "Маргаз", и ООО "Азовгаз".
И только компании ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания", и ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" установили ценники 13,5 грн за кубометр.
Согласно решению НКРЕКП, годичные цены на газ могут меняться, но только в сторону снижения.
Кроме того, годовые тарифные планы будут действовать как базовые. Это значит, что всех потребителей, которые до сих пор пользовались месячными предложениями, поставщики переведут на годовые продукты без необходимости подавать дополнительные заявки.
Напомним
7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) приняла решение, согласно которому с мая украинцам предложат тарифы на газ на год — так называемые годовые продукты.
Базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать стоимость газа.
Потребителя автоматически переведут на тариф действующего поставщика. Новый контракт заключается только при переходе к другому поставщику.
Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого поставщика, он должен подать новое заявление-присоединения.
Тарифы на распределение газа, по-прежнему будут приходить отдельной платежкой — стоимость услуги не будет превышать 1,79 гривен за кубометр.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Армия / Фото / Инфографика / Видео / Главные новости
21-04-2021, 15:00
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Человек уже изменил Землю до неузнаваемости: Google Earth снял об этом крутое видео
Человек уже изменил Землю до неузнаваемости: Google Earth снял об этом крутое видео
Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков
Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков
Уникальные пещеры для уникальных людей: дайвинг в Донбассе
Уникальные пещеры для уникальных людей: дайвинг в Донбассе
Андрей Лисецкий получил главный приз Международного кинофестиваля Docudays UA
Андрей Лисецкий получил главный приз Международного кинофестиваля Docudays UA
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены