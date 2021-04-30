В программе Google Earth можно увидеть изменения Земли за 37 лет: хорошего мало...

Сервис Google Earth получил большое обновление, позволяющее увидеть изменения на планете Земля за последние 37 лет. Об этом сообщает CNBC.

С помощью Google Earth Timelapse можно сравнить, как выглядела любая точка нашей планеты на протяжении с 1984 года до текущего времени.

Сообщается, что сервис имеет более чем 24 миллионов спутниковых фотографий, сделанных на протяжении 37 лет.

С помощью сервиса можно увидеть, как планета изменилась в любой период начиная с 1984 года и посмотреть, как глобальное потепление, вырубка лесов и рост городов повлияли на конкретный регион.

Воспользоваться новой функцией можно по адресу Timelapse in Google Earth, где указать искомое место.

https://earth.google.com/