В Украине теперь есть "земельная конституция": что предусматривает закон

В Верховной Раде Украины народные депутаты приняли законопроект №2194, который называют "земельной конституцией". Он необходим для полноценного запуска рынка земли в государстве. Документ поддержали своими голосами 284 парламентария. Решение было принято во время пленарного заседания 28 апреля. Об этом сообщает Obozrevatel.

Рынок земли в Украине

Авторы законодательной инициативы ожидают, что она запустит реформирование системы управления в сфере земельных отношений, снимет искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса. Кроме того, документ позволит отменить лишние разрешения, дублирование процедур проверки документации по землеустройству, а также устранит коррупционные риски.

Земля перейдет общинам

Согласно документу, на местах должна состояться земельная децентрализация. Следовательно, право распоряжаться землями за пределами населенных пунктов получат органы местного самоуправления через механизм земельных аукционов. Речь идет о 10 млн га. Исключение составят лишь земли под объектами государственной собственности.

Согласно новым правилам, органы местного самоуправления смогут:

* самостоятельно изменять целевое назначение земельных участков частной собственности;

* получат право утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов;

* получат право бороться с самовольным занятием участков и нецелевым использованием земель за пределами населенных пунктов;

* утверждать документацию по землеустройству и градостроительству в пределах всей территории объединенной территориальной общины (в том числе за пределами населенных пунктов);

* получат полный доступ к Государственному земельному кадастру, у них появляется возможность предоставлять любую кадастровую информацию.

Разрушение коррупционных схем

Еще одна новация законопроекта – Госгеокадастр окончательно теряет свои сверхполномочия по распоряжению землями и контролю за их использованием. Фактически этот госорган прекращает свое существование как главный земельный орган в Украине и переходит в статус "сервисного центра". Нардепы надеются, что этот шаг уничтожит огромное количество коррупционных схем в земельной сфере.

Борьба с бюрократическими препятствиями

Среди прочего, законопроект позволит отменить все лишние согласования для формирования земельных участков.

Следовательно, теперь:

* отменяется институт государственной землеустроительной экспертизы, за которую гражданам порой приходилось платить сотни тысяч гривен и ждать около 20 дней формирования или оценки участка;

* документация по землеустройству будет проверяться только один раз – на этапе внесения сведений в Государственный земельный кадастр;

* ликвидируется понятие агрохимической паспортизации земель, которое также имело коррупционную составляющую;

* вводится обязательное страхование ответственности исполнителей работ перед заказчиками за ошибки, допущенные при составлении документации;

* убираются лишние и разрешительные процедуры-дубли: отменяется процедура предварительного согласования материалов места расположения объекта на земельном участке, специальные разрешения на снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков;

* отменяется необходимость получения согласия на изменение целевого назначения земельного участка в ряде госорганов, в частности в Кабмине и Верховной Раде по особо ценным землям;

* смежные общины получают возможность самостоятельно определять общие границы своих территорий по договоренности между собой;

* сертифицированным инженерам-землеустроителям предоставляется право государственных кадастровых регистраторов;

* предусмотрен отход от "бумажной" волокиты: документация по землеустройству и техническая документация по оценке земель будет разрабатываться исключительно в электронном виде и заверяться электронной цифровой подписью разработчика.

Рынок станет прозрачным

После принятия закона рынок земель несельскохозяйственного назначения откроется для иностранцев. Следовательно, из Земельного кодекса устранят нормы, ограничивающие возможность иностранных физических и юридических лиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Кроме того, предусматривается:

* введение полной открытости и доступности документации по землеустройству, публичность его рассмотрения;

* введение системы мониторинга каждые три месяца, за что будет отвечать Госгеокадастр;

* конкретизация порядка приобретения права собственности на основании приобретательной давности (если человек использовал земельный участок в течение 15 лет, но не имеет прав на него, он может обратиться в органы местного самоуправления и приватизировать такой участок);

* лицам, имеющим право постоянного пользования земельным участком или право аренды (после оформления постоянного пользования), предоставляется возможность выкупа земельных участков по цене нормативной денежной оценки (без аукциона) с рассрочкой платежа на 5 лет.







