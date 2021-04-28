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Бизнес / Потребрынок

Что будут есть дети в школьных столовых с нового учебного года: меню обновляется

19:00, 28 апр 2021
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Украинским школьникам полностью сменят меню. Для всех украинских родителей, у кого есть дети школьного возраста, появились важные новости. Пришло время обсудить важные вопросы питания школьников в образовательных учреждениях. Как известно, этими вопросами занимается и Государственная продовольственная потребительская служба. Специалисты ведомства детально изучили меню украинских школьников и обнаружили нарушения норм здорового питания. Об этом стало известно благодаря публикации пресс-службы Госпродпотребслужбы.

"Госпродпотребслужба с начала года проанализировала 3,5 тысячи ежедневных школьных меню. В 800 случаях (23%) выявлены нарушения норм здорового питания. Об этом сообщила Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время семинара по Европейскому региональному бюро ВОЗ, посвященному реформированию школьного питания.
2021 - это год реформы школьного питания. С 1 января действует новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. Самое главное, что отличает этот документ от санитарных правил 2001 года - новые подходы к организации питания.
Требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Почувствовать соответствующие изменения школьники смогут уже с 1 сентября этого года.
"Для того, чтобы изменения проходили быстро и эффективно, работает большое количество неравнодушных людей в Минздраве, Минобразования, Госпродпотребслужбы, других органах государственной власти и местного самоуправления. Огромные усилия в продвижении реформы прилагает Первая леди Украины Елена Зеленская, — подчеркнула Владислава Магалецкая. - впервые в Украине вопрос обеспечения качественным питанием детей вынесен на такой высокий уровень. Мы имеем полное понимание точек, где нужно приложить усилия, координацию органов государственной власти, а главное - желание создать качественно новую систему".", — сообщают в Госпродпотребслужбе Украины.
"Новым Санитарным регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовых блюд, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ. Установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты) и урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями", - отмечают представители Госпродпотребслужбы.


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