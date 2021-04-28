Фильм украинского режиссера Алины Горловой победил на кинофестивале в Германии

Документальный фильм "Этот дождь никогда не закончится" режиссера Алины Горловой получил главную награду на международном кинофестивале goEast в Висбадене. Лента получила "Золотую лилию" за лучший фильм, сообщает пресс служба Госкино.

"Показ фильма и победа на фестивале в Германии для нас очень важны, ведь часть фильма снималась именно в этой стране. Более того, атмосфера goEast поощряет к диалогу, который нам сейчас очень нужен. Уникальность этого кинофестиваля является фокусе на восточноевропейское кино. Цель фестиваля - познакомить зрителей Западной Европы с кинематографом нашего региона и благодаря этому создать диалог между аудиторией и режиссерами, а также между участниками фестиваля ", - отметила режиссер фильма.

Лента рассказывает о 20-летнего Андрея Сулеймана, который вместе с отцом переехал из Сирии в Украину. Пытается обеспечить себе устойчивое будущее, одновременно работая с жертвами вооруженных конфликтов. Он - волонтер Красного Креста. После смерти отца Андрей решает похоронить его тело на родине.

Картину создавали почти 4 года. В прошлом году победила в конкурсе дебютов на Международном фестивале документального кино в Амстердаме, Нидерланды. Фильм является копродукцией Украины, Латвии, Германии и Катара. Он был профинансирован Государственным агентством Украины по вопросам кино, Латвийским киноцентром, фондами IDFA Bertha Fund и Doha Film Institute.









