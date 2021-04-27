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Зеленский созывает СНБО, на Донбассе подорвалось авто военных
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Зеленский созывает СНБО, на Донбассе подорвалось авто военных

22:30, 27 апр 2021
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На Донбассе подорвалось военное авто, погиб военный. Зеленский был с рабочей поездкой в Херсонской области, где проверял военные позиции, расположенные возле оккупированного Крыма. Поэтому решил созвать СНБО из-за ситуации безопасности. Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.

* * *
На фронте 27 апреля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Пока неизвестно, в каком именно населенном пункте это произошло.
Один военный получил травмы несовместимые с жизнью, еще 3 – получили боевые травмирования. Военных доставили в больницу и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
* * *
Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Херсонскую область. Он побывал на военных позициях, расположенных возле оккупированного Крыма.
Зеленского ознакомили с оперативной обстановкой и системой укреплений. Также президент имел возможность осмотреть блиндаж и окопы. Военным президент привез приборы ночного видения и тепловизоры.

Зеленский на Херсонщине подчеркнул, что войска должны быть начеку. 
"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все же поддерживаем решение отвести войска от границ с Украиной", – заявил президент.
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Президент также сказал, что минские договоренности должны быть модернизированыВ Украине рассматривается возможность расширить нормандский формат или создать параллельный – "с мощными игроками". 
"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", – отметил Зеленский.
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После того, как Зеленский побывал на позициях военных на Херсонщине, он провел совещание по ситуации на границе с оккупированным Крымом. Речь шла о ситуации безопасности, в частности в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.
На совещании обсудили то, насколько готовы военные силы Украины отреагировать на обострение в регионе.
По его завершению президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны. 


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