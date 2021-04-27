Зеленский созывает СНБО, на Донбассе подорвалось авто военных

На Донбассе подорвалось военное авто, погиб военный. Зеленский был с рабочей поездкой в Херсонской области, где проверял военные позиции, расположенные возле оккупированного Крыма. Поэтому решил созвать СНБО из-за ситуации безопасности. Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.

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На фронте 27 апреля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Пока неизвестно, в каком именно населенном пункте это произошло.

Один военный получил травмы несовместимые с жизнью, еще 3 – получили боевые травмирования. Военных доставили в больницу и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Херсонскую область. Он побывал на военных позициях, расположенных возле оккупированного Крыма.

Зеленского ознакомили с оперативной обстановкой и системой укреплений. Также президент имел возможность осмотреть блиндаж и окопы. Военным президент привез приборы ночного видения и тепловизоры.

Зеленский на Херсонщине подчеркнул, что войска должны быть начеку.

"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все же поддерживаем решение отвести войска от границ с Украиной", – заявил президент.

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Президент также сказал, что минские договоренности должны быть модернизированыВ Украине рассматривается возможность расширить нормандский формат или создать параллельный – "с мощными игроками".

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", – отметил Зеленский.

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После того, как Зеленский побывал на позициях военных на Херсонщине, он провел совещание по ситуации на границе с оккупированным Крымом. Речь шла о ситуации безопасности, в частности в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

На совещании обсудили то, насколько готовы военные силы Украины отреагировать на обострение в регионе.

По его завершению президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.



