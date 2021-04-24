Промышленное производство Украины медленно, но уверенно растёт

Промышленное производство в марте 2021 года возобновило рост: по сравнению с февралем 2021 года зафиксирован рост промпроизводства на уровне 10,9%. В годовом выражении (против аналогичного месяца прошлого года) составил 2,1%, против 4,6% падения месяцем ранее. Об этом сообщает Госстатистики.

В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней рост промпроизводства в марте по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 2,4%, а по сравнению с февралем этого года с учетом сезонной коррекции наблюдался рост на 1,8%.

Рост в годовом выражении наблюдается впервые с декабря прошлого года, когда промпроизводство показало прирост на 4,8%.

В январе-марте 2021 года по сравнению с январем-мартом 2020 года спад промпроизводства составил 2%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2,8%, перерабатывающей - 3,3%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха был рост - 4,1%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним

Еще в сентябре 2020 года председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в личном экспертном комментарии отмечал, что падение промышленного производства, влияние карантина на которое был довольно ограниченным, является результатом недостаточной поддержки промышленности и, как следствие, ограниченного внутреннего спроса на промышленную продукцию и недостаточных капитальных инвестиций промышленных предприятий.

Уже в начале апреля Данилишин отмечал, что, по опросу Госстата, ожидания промышленных предприятий по изменению объема производства продукции в следующие три месяца несколько улучшились, однако оценка текущего уровня спроса на продукцию промышленности и перспективы сохранения рабочих мест все еще остаются пессимистичными.

К слову, черные металлы и руды пренадлежат к основным статьям экспорта Украины. Торгпред Украины Тарас Качка недавно делал прогноз, что цены и спрос на них будут сохранятся и в дальнейшем.



