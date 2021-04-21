Кофе может продлить жизнь, но - не более трех чашек в день

Любители кофе, выпивающие в день приблизительно по три чашки этого напитка, имеют больше шансов прожить дольше, чем те, кто кофе не пьет, выяснили ученые. Согласно исследованию, проведенному британским Агентством по изучению рака и Имперским колледжем Лондона, более частое употребление кофе способствует снижению риска смерти от ряда заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые утверждают, что наиболее очевидна взаимосвязь между употреблением кофе и снижением риска смерти от заболеваний кровеносной системы и органов пищеварения. Это одно из самых масштабных исследований подобного рода. В нем приняли участие более 500 тысяч человек старше 35 лет из 10 европейских стран. Наблюдения за ними велись в течение 16 лет.

"Мы выяснили, что употребление кофе снижает риск смерти, в особенности смерти от заболеваний кровеносной системы и органов пищеварения". - говорит один из исследователей Марк Гюнтер из Агентства по изучению рака.

Ученые подчеркивают, что, несмотря на разные традиции в приготовлении и употреблении кофе в разных европейских странах, результаты были фактически одинаковыми во всех регионах. Это означает, что и эспрессо, и капучино можно считать одинаково полезными.

Среди европейцев больше всего кофе за день выпивают датчане - в среднем 900 мл в день, меньше всего пьют его, как ни странно, итальянцы - 92 мл в день.

"Наше исследование дает важное понимание возможного механизма положительного влияния кофе на состояние здоровья", - отмечает ученый.

Как предполагают ученые, такой эффект дает не кофеин, содержащийся в этом напитке. Исследование как раз не выявило какой-либо зависимости между улучшением здоровья и привычкой пить декофеинизированный кофе. Результаты тех, кто пил обычный кофе и декофеинизированный, оказались одинаковыми. Согласно предположению исследователей, все дело в антиоксидантах, содержащихся в кофе.

Из группы, принимавшей участие в исследовании, за 16 лет умерли почти 42 тысячи человек - от разных болезней, в том числе от рака, заболеваний кровеносной системы и сердечных приступов.

Как выяснилось, у мужчин, употреблявших больше кофе, риск смерти был ниже на 18%, чем у тех, кто отказывался от кофе или пил его в небольших количествах. Среди женщин такой эффект менее выражен: риск смерти для них оказался на 8% ниже, чем для женщин, которые пили кофе в небольших количествах или вовсе отказывались от него.

Аналогичное исследование провели американские ученые из Университета Южной Калифорнии - его результаты также опубликовал Annals of Internal Medicine.

Всего в американском исследовании приняли участие более 185 тысяч человек различной этнической принадлежности - латиноамериканцы, афроамериканцы, живущие в США японцы и европейцы. Согласно их данным, у людей, выпивающих одну чашку кофе в день, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака, болезней органов дыхания и почек был меньше на 12%. У тех, кто обычно выпивал от двух до трех чашек кофе в день, риск смерти снижался на 18%.







