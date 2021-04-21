Бояться не нужно, мы ко всему готовы и всё уже не так, как в 2014-м - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег граждан от того, чтобы безапелляционно доверять экспертам из интернета, инсайдам в Telegram-каналах и политикам, которые "кричат, что надо начинать войну". Он также предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Об этом он, накануне ежегодного обращения Путина к Федеральному собранию РФ, сказал в своем видеообращении в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что Украина-2021 не имеет иллюзий и понимает, кто настоящий друг и брат.

"Кто готов подставить плечо, а может ударить в спину. Поэтому Украина-2021 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации. Мы не боимся, у нас есть невероятная армия и невероятные защитники. На прошлой неделе я провел с ними два дня на передовой. Что о ситуации говорят они? Они привыкли не говорить, а делать свое дело", – добавил президент.

Во время своего обращения Зеленский также предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".

Напомним

19 апреля главы МИД стран ЕС провели видеоконференцию, одной из тем которой была ситуация в Украине. Также состоялся неформальный обмен мнениями с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Украинский министр предложил ЕС пошаговый план действий для сдерживания Москвы, который предполагает разработку нового пакета секторальных санкций и его введение в случае эскалации ситуации. По словам главы украинской дипломатии, персональных санкций уже недостаточно.

А сегодня Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию РФ, о главных моментах этого выступления читайте в InfoKava.











