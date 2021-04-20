«Самая белая» краска в мире поможет в борьбе с глобальным потеплением

Американские ученые создали новую «самую белую в мире» краску, которая позволяет охлаждать поверхности и здания. Как сообщает The Guardian, краска отражает 98% солнечного света.

Благодаря этому краска позволяет снизить температуру поверхностей, покрытых ею, на 4,5 градуса Цельсия по сравнению с окружающей средой, даже при сильном солнце. По словам ученых, они хотят выпустить краску на рынок уже через год или два.

Крыши, окрашенные в белый цвет, используются для охлаждения зданий на протяжении столетий. По мере того, как глобальное потепление повышает средние температуры, такой прием используется и в современном строительстве, например, в Нью-Йорке.

Существующие белые материалы для покрытия крыш охлаждают здания гораздо лучше темных, но отражают всего 80-90% солнечного света. Это значит, что они не могут сделать покрытые поверхности более прохладными, чем окружающая среда. Новая же краска может, что позволяет меньше использовать кондиционеры и загрязнять тем самым воздух.

Ученые утверждают, что их краска может помочь бороться с глобальным потеплением, охлаждая Землю. По их словам, покрытие новой краской крыши в 100 квадратных метров даст охлаждающую мощность в 117 киловатт, что больше, чем у большинства современных кондиционеров.

Помимо прочего, новая краска отражает инфракрасные волны на длине, не поглощаемой атмосферой. Таким образом, они уходят обратно в космос и не нагревают окружающую среду, утверждают ее создатели.

За охлаждающий эффект краски ответственны три фактора. Первый – в ней использован сульфат бария, который не поглощает ультрафиолетовое излучение. Второй – ученые использовали большую концентрацию пигмента – 60%. Третий – использованы частицы разного размера, которые поглощают излучение на разной длине волны.

По словам исследователей, созданную ими краску можно использовать, как и любую другую, а ее цена будет такой же или даже ниже, чем у аналогов. Они также провели тесты на стойкость краски к стиранию, но признают, что необходимы дальнейшие исследования, которые покажут, как она реагирует на влияние осадков и ветра.







