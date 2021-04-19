Украинские компании в 2020 году заплатили больше налогов, чем в докарантинном 2019-м

Крупнейшими плательщиками налогов в 2020 году стали промышленные предприятия. В сводный бюджет Украины в 2020 году поступило 848 млрд грн, это на 15,7% больше, чем в предыдущем году, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на информацию Государственной налоговой службы. Государственный бюджет получил 567,4 млрд грн (больше на 21,5%), местные бюджеты – 280,6 млрд грн (больше на 5,5%).

В прошлом году бюджет получил в 1,3 раза больше поступлений от налога на добавленную стоимость, на 10,8% – акцизного налога, на 6,7% – налога на доходы физических лиц, чем в позапрошлом.

Крупнейшими плательщиками налогов стали промышленные предприятия, в этот список крупнейших попала также группа компаний "Метинвест" – с суммой уплаченных налогов в 22,1 млрд грн, отмечает агентство.

"Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев", – прокомментировал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Основную долю составили выплаты налога на прибыль – 5,2 млрд грн, сообщили в компании. На втором месте – единый социальный взнос, сумма составила 5,2 млрд грн и превысила позапрошлогодний показатель на 18%.







