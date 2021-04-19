"Поддержать"
Тренды:
Новости
Почему выгодно инвестировать в коммерческую недвижимость в новом ЖК О2 RESIDENCE PR
Россия продолжает нагнетать обстановку на границе с Украиной: реакция мирового сообщества
Человек уже изменил Землю до неузнаваемости: Google Earth снял об этом крутое видео
«Самая белая» краска в мире поможет в борьбе с глобальным потеплением
Украинские компании в 2020 году заплатили больше налогов, чем в докарантинном 2019-м
Модернизация Русланов и новые самолеты: ГП "Антонов" поделилось планами на 2021 год
Теперь в Украине у мамы и папы равные права на получение декретного отпуска
Большое расследование в отношении Коломойского опубликовано в США
Денег на свою вакцину в Украине не хватает, вот и стоим в очереди...
Самолеты будут летать на твердотельных электробатареях, сообщает НАСА
Отныне в Украине будут работать филиалы лучших иностранных вузов
Площадь природно-заповедных территорий в Украине будет увеличена
СНБО и Кабмин наконец озаботились "оборонкой": создана стратегия развития ОПК
Украинские спортсмены победили на Чемпионате Европы 2021 и получили призовые от "Эпицентр К"
"Украина не принадлежит России!" - Зеленский дает европейским СМИ интервью о войне и мире
Все новости
Бизнес / Финансы

Украинские компании в 2020 году заплатили больше налогов, чем в докарантинном 2019-м

23:30, 19 апр 2021
77
Версия для печати

Крупнейшими плательщиками налогов в 2020 году стали промышленные предприятия. В сводный бюджет Украины в 2020 году поступило 848 млрд грн, это на 15,7% больше, чем в предыдущем году, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на информацию Государственной налоговой службы. Государственный бюджет получил 567,4 млрд грн (больше на 21,5%), местные бюджеты – 280,6 млрд грн (больше на 5,5%).
В прошлом году бюджет получил в 1,3 раза больше поступлений от налога на добавленную стоимость, на 10,8% – акцизного налога, на 6,7% – налога на доходы физических лиц, чем в позапрошлом.
Крупнейшими плательщиками налогов стали промышленные предприятия, в этот список крупнейших попала также группа компаний "Метинвест" – с суммой уплаченных налогов в 22,1 млрд грн, отмечает агентство.
"Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев", – прокомментировал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.
Основную долю составили выплаты налога на прибыль – 5,2 млрд грн, сообщили в компании. На втором месте – единый социальный взнос, сумма составила 5,2 млрд грн и превысила позапрошлогодний показатель на 18%.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Природа / Видео / Главные новости
Вчера, 16:00
Человек уже изменил Землю до неузнаваемости: Google Earth снял об этом крутое видео
Человек уже изменил Землю до неузнаваемости: Google Earth снял об этом крутое видео
Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков
Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков
Уникальные пещеры для уникальных людей: дайвинг в Донбассе
Уникальные пещеры для уникальных людей: дайвинг в Донбассе
Андрей Лисецкий получил главный приз Международного кинофестиваля Docudays UA
Андрей Лисецкий получил главный приз Международного кинофестиваля Docudays UA
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены