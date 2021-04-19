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Общество / Образование

Отныне в Украине будут работать филиалы лучших иностранных вузов

20:00, 19 апр 2021
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Теперь не нужно будет ехать куда глаза глядят для обучения в наиболее престижных вузах: они будут доступны прямо в Украине. На Правительственном портале обнародовано постановление Кабинета Министров Украины № 304 от 24 марта «Об утверждении Положения об особенностях создания, реорганизации и ликвидации территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений», подготовленное во исполнение абзаца шестого части девятой статьи 33 Закона Украины «О высшем образовании».

«Учреждения высшего образования Украины активно продолжают интегрироваться в Европейское образовательное пространство. Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому союзу, мы открываем новые границы. Поэтому отныне на территории Украины предусмотрена возможность образования территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений. Итак, лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах», - отметил заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

Образовательная деятельность территориально обособленными структурными подразделениями иностранных учреждений высшего образования будет осуществляться на основании разрешения, выданного МОН.
Для получения разрешения на создание территориально обособленного структурного подразделения иностранный учреждение высшего образования должен представить в МОН копии учредительных документов и другие документы, содержащие такую ​​информацию:

* наличие лицензии (других документов разрешительного характера) на осуществление образовательной деятельности в стране резидентства и документов об аккредитации (признании) образовательных программ;

* опыт создания и деятельности территориально обособленных структурных подразделений за рубежом;

* цель открытия и виды деятельности территориально обособленного структурного подразделения, деловые отношения с украинскими партнерами и перспективы развития сотрудничества;

* местонахождение территориально обособленного структурного подразделения, планируется создать, и запланированное количество работников, в том числе иностранных граждан, которые будут работать в территориально обособленном структурном подразделении;

* характеристики образовательных программ, которые планируется реализовывать.

Иностранные учреждения высшего образования при подаче документов должны входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.

Не будет предоставляться разрешение на создание территориально обособленного структурного подразделения иностранного учреждения высшего образования, которое является юридическим лицом с иностранными инвестициями государства-агрессора или государства-оккупанта или юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, или юридическим лицом, конечный бенефициарный владелец (контроллер) которой является резидентом государства-агрессора или государства-оккупанта.

Частью девятой статьи 33 Закона Украины «О высшем образовании» установлено ограничение на создание и функционирование территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений в городах Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.


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