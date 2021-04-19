СНБО и Кабмин наконец озаботились "оборонкой": создана стратегия развития ОПК

Кабинет министров Украины утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль и говориться в официальном заявлении концерна.

"Правительство утвердило и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса", - написал Шмыгаль.

По его словам, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК. С учетом всех актуальных угроз.

"Среди важных акцентов стратегии - это внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы. Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым и одновременно менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами", - отметил Шмыгаль.

Также он сообщил, что утверждение такой Стратегии - это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства.

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Государственные оборонные предприятия, входящие в состав “Укроборонпрома”, готовы изготовить вдвое больше необходимой для украинской армии продукции, если, из-за военной эскалации на украинско-российской границе, возникнет такая необходимость, говорится в официальном заявлении концерна.

“Учитывая стягивания войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности”, — заявил генеральный директор “Укроборонпрома” Юрий Гусев.

Отмечается, что в 2020 году предприятия, входящие в концерн, выполнили государственный оборонный заказ на 100%, при том, что “каждый 5-й контракт был завершен с опережением графика”. В целом же, объемы производства в 2020 году составили 30,2 млрд грн.

“Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше”, - резюмируют в “Укроборонпроме”.



