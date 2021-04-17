Украинские спортсмены победили на Чемпионате Европы 2021 и получили призовые от "Эпицентр К"

Тяжелоатлеты в целом привезли на Родину 17 медалей - из них 10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые, заняв первое место в общем медальном зачете, сообщает ТСН.

Президент Федерации тяжелой атлетики Украины, народный депутат Верховной Рады и основатель компании «Эпицентр К» Александр Герега поздравил украинских спортсменов с победой и пожелал покорить мировой и Олимпийский пьедесталы в ближайшем будущем.

Также Александр Герега подчеркнул, что создание материально-технической базы для тренировки спортсменов является одной из главных условий для успехов и побед.

И это не только декларации. В Хмельницкой области компания «Эпицентр» построила 5 спортивных комплексов, один из них в Городке не имеет аналогов в Украине. Туда на спортивные сборы и тренировки приезжают спортсмены со всего мира.

В ближайших планах Александра Гереги и группы компаний «Эпицентр» - строительство в Харькове спортивного комплекса олимпийского резерва как минимум на 50 помостов.