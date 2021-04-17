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Макрон не вышел на брифинг вместе с Зеленским: это не очень хороший сигнал

18:00, 17 апр 2021
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В пятницу, 16 апреля, в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Как и предполагалось, к ним в онлайн-формате присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Говорили об эскалации военных действий на Донбассе ио переброске российской техники и вооруженных сил к границам Украины. Путин к разговору не присоединялся. А на брифинг после переговоров Зеленский вышел без Макрона, хотя по протоколу они должны были выйти к прессе вместе. Почему так произошло, разбиралось издание Telegraf.

Результаты переговоров проанализировал директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко.

"В контексте встречи Зеленского с Макроном интерес вызывают два связанных вопроса, – отмечает эксперт. – Почему президент Франции не вышел на пресс-конференцию вместе с президентом Украины? Связано ли это с тем, что полтора часа встречи с глазу на глаз (свыше запланированного регламента) не принесли удовлетворения результатом для Макрона?"

По мнению Валерия Кравченко, немного странным из уст президента Украины выглядит и анонс подготовки на 19 апреля заседания советников Нормандского формата, которые имеют низший статус.

"Да и разговор про кластеры и планы по Донбассу вряд ли получится сколь либо конструктивным – Москва "слила" документ в прессу месяц назад, что однозначно свидетельствует о настрое Кремля. Россия готовится к эскалации, планируя провокации на территории Украины или ОРДЛО. Вот к этому и нужно готовиться Украине, – считает Валерий Кравченко. – К сожалению, что Франция, что Германия вряд ли нам помогут в случае эскалации напряженности, кроме очередных формальных санкций и высокой обеспокоенности. Очевидно, что союзники Украины тут – США, Великобритания, Канада, Польша, Балтийские страны. Именно в столицах этих государств нужно искать поддержки. Минские переговоры и Нормандский формат успешно погребены Россией, которая жаждет изменить статус-кво и вступить в новые переговоры, закрепляя новый для себя и Европы порядок. Уже после военного поражения Украины, как им кажется…"
* * *
Макрон после встречи с Зеленским, вместо общего с Зеленским брифинга, сделал заявление о Донбассе украинском языке. На своей странице в Twitter он сообщил, что Франция вместе с Украиной и Германией работают над поиском политического решения конфликта на востоке нашей страны.

"Ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим", - написал Макрон.



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