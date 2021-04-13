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Коротко о важном: война, вакцинация, убийство волонтера и локдаун на Пасху

14:02, 13 апр 2021
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Ситуация в мире и в Украине не улучшается. Россия продолжает угрозы. Снова убит снайпером воин ВСУ. Боевики устроили очередную провокацию у Зайцево. Криминальная обстановка в стране - сложная. Ну, и погода оставляет желать лучшего. Утешает лишь то, что мировое сообщество Украину поддерживает. 

* Под прицельным огнем на Донбассе погиб воин ВСУ.  Буковинцу Ярославу Карлийчуку было всего 24 года. 

* В Никополе убили волонтера, которая помогала военным. Есть данные, что женщину изнасиловали и пытались скрыть преступление пожаром.  

* Возле Полтавы лодку с людьми затянуло под дамбу. Три человека погибли. 
* В Украине во вторник, 13 апреля, дожди в ряде областей - на Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Волынской. На остальной территории без осадков. Но в целом по стране еще сохранится теплая и солнечная погода.
* Ляшко рассказал, какие ограничения будут введены в Украине на Пасху. 
* Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине зенитного-ракетных комплексов США Patriot, что необходимо не только для защиты Украины, а и всего Запада. Об этом Ермак сказал в интервью американскому журналу Time, опубликованному 12 апреля. 
"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot. Ближайшие – в Польше. Они должны быть здесь", – сказал Ермак. 
* Оккупанты на Донбассе дистанционно заминировали  гражданский сектор Зайцево и планировали представить это, как "работу" ВСУ. Но провокация не удалась: боевики забыли, что взрывных устройств такого типа (запрещенных для использования) в Украине нет уже 10 лет: все были уничтожены в соответствие с международными договорами. 
* Генсек НАТО и госсекретарь США обсудили ситуацию на границе Украины.

* Страны G7 призвали Россию прекратить провокации против Украины.

* Кулеба назвал три главные задачи для защиты Украины  от российской агрессии: максимальная отправка сигналов Российской Федерации о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь для нее тяжелые последствия, с конкретным объяснением этих последствий; укрепление обороноспособности Украины; максимально углубленное взаимодействие между разведывательными органами - нашими и партнеров, в частности, из стран НАТО для максимального владения ситуацией и понимания намерений РФ.



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