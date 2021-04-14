Как сегодня живут люди в мире: Стамбул, Турция

Пандемия существенно поменяла планы туристов всего мира. Но люди начинают привыкать жить в новой - более опасной - реальности и ищут способы вновь передвигаться по всем у миру. Заядлые путешественники изыскивают возможности: вакцинируются, делают тесты, выполняют требования выпускающей и принимающей страны - всё ради того, чтобы снова почувствовать себя свободными и счастливыми.

Наш давний автор Наталья Клименко всё-таки смогла побывать, уже в условиях сложных времён, в некоторых странах. И одной из них оказ-алась столь любимая украинцами Турция. Сейчас, ранней весной, не переполненный туристами Стамбул необыкновенно прекрасен - своей стариной и современностью, переплетением цивилизаций и культур.

Пока мы с вами не имеем возможности побывать за рубежом, давайте это сделаем вместе с Натальей - посмотрим на Стамбул её глазами.