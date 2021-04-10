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Бизнес / Транспорт

BlaBlaCar развернет в Украине масштабный инжиниринговый хаб

20:27, 10 апр 2021
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BlaBlaCar, крупнейшая в мире платформа для автодорожных поездок с центральным офисом во Франции, развернет в Украине масштабный инжиниринговый хаб.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании, украинские разработчики будут работать над развитием и масштабированием автобусного маркетплейса.

"BlaBlaCar поставил перед собой амбициозную цель - стать крупнейшей в мире мультимодальной платформой для поездок на любом виде транспорта. Трудно представить достижение этой цели без сильной и эффективной команды. Мы знаем, что в Украине есть специалисты мирового уровня с большим потенциалом, экспертизой и опытом, которые способны строить глобальные продукты. Их же мы бы хотели видеть частью нашей команды", - цитирует пресс-служба гендиректора BlaBlaCar в Украине Алексея Лазоренко.

Ожидается, что с помощью команды украинских инженеров и, в первую очередь, их экспертизе, BlaBlaCar сможет масштабировать продукт на другие страны и регионы, в том числе, на страны Латинской Америки.
Сегодня в инжиниринговой команде работает около 20 человек. До конца 2021 года BlaBlaCar планирует увеличить количество технических специалистов до 50.
Команда разработчиков будет работать над несколькими задачами. Во-первых, это создание Global Distribution System (GDS) - системы, которая лежит в основе агрегатора автобусных поездок. GDS позволит автобусным перевозчикам подключиться к BlaBlaCar и опубликовать свои поездки, а пассажирам - бронировать и покупать билеты.
Вторая задача - это масштабирование автобусного маркетплейса на другие страны.

"Также инженеры будут непрерывно работать над улучшением продукта, созданием и подключением новых функций, которые максимально удовлетворят потребности перевозчиков и пассажиров, и сделают поиск и покупку автобусных билетов проще, удобнее и надежнее", - указано в сообщении.

BlaBlaCar - крупнейшая в мире платформа для автодорожных поездок (сайт и мобильное приложение для iOS и Android), которая объединяет надежное сообщество попутчиков, а также официальные автобусные поездки.
По состояниюна апрель 2021 года количество пользователей BlaBlaCar превышает 100 млн человек в 22 странах мира, ежеквартально более 20 млн человек совершают поездки с BlaBlaCar. Количество пользователей, которое использует BlaBlaCar на мобильных телефонах (iOS и Android) превышает 30 миллионов.
BlaBlaCar официально представлен в следующих 22 странах: Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Голландия, Германия, Индия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия и Хорватия.
На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожники". На сегодняшний день количество украинских пользователей превышает 5 млн человек, а Украина вошла в Топ-3 самых быстрорастущих стран для BlaBlaCar в мире. В конце 2019-го года BlaBlaCar в Украине вышел за рамки совместных поездок с попутчиками и приобрел Busfor, крупнейший агрегатор автобусных маршрутов в Украине и странах СНГ.

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