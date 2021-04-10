МВФ обновил прогноз возобновления экономики Украины: ожидает рост в этом году

Международный валютный фонд обновил прогноз по росту ВВП Украины в 2021 году - улучшив его до 4% с 3%, прогнозируемых в октябре.

Так, МВФ улучшил прогноз по восстановлению экономики Украины в 2021 году - с 3% (в октябре 2020 года) до 4%. При этом Фонд прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 3,4% в 2022 году.

В то же время, по ожиданиям Фонда, среднегодовая инфляция в Украине в 2021 году составит 7,9% (в октябрьском прогнозе - 6%), а в 2022 году - 6,8%.

Также МВФ прогнозирует уменьшение безработицы в Украине в 2021 году - до 8,6%, в 2022 году - 8,4%.

Рост мировой экономики

В МВФ указывают, что глобальные перспективы остаются весьма неопределенными через год после начала пандемии. "Новые мутации вируса и растущее количество человеческих жертв вызывают обеспокоенность, даже несмотря на то, что растущий охват вакцинацией поднимает настроение. Уровень восстановления экономики отличается по странам и секторам, что отражает различия в сбоях, вызванных пандемией, и в масштабах политической поддержки. Перспективы зависят не только от исхода битвы между вирусом и вакцинами - они также зависят от того, насколько эффективная экономическая политика, проводимая в условиях высокой неопределенности, может ограничить долгосрочный ущерб от этого беспрецедентного кризиса", - отметили в Фонде.

Так, рост мировой экономики прогнозируется на уровне 6% в 2021 году и замедление до 4,4% в 2022 году. Прогнозы на 2021 и 2022 годы сильнее, чем в октябрьском прогнозе 2020 года. "Пересмотр в сторону повышения отражает дополнительную фискальную поддержку в нескольких крупных странах, ожидаемое восстановление за счет вакцинации во второй половине 2021 года и продолжающуюся адаптацию экономической активности к низкой мобильности. Этот прогноз окружен высокой неопределенностью, связанной с траекторией пандемии, эффективностью политической поддержки, что обеспечивает мост к нормализации с помощью вакцин, и эволюцией финансовых условий", - указали при этом в МВФ.