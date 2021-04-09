Закон о всеукраинском референдуме принят и подписан президентом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

“Возвращен с подписью от Президента”, — отмечается на сайте ВР.

Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:

• утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

• решение вопроса общегосударственного значения;

• изменение территории Украины;

• потеря силы закона Украины или отдельными его положениями.

Расширен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в ЦИК как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответствующе зарегистрированы в ЦИК.

На мнению спикера парламента Дмитрия Разумкова, законопроект о народовластии дает возможность проведения референдумов начиная с 2022 года.

По словам председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, в одобренном законопроекте о народовластии есть много рисков, связанных с возможностью проведения искусственных референдумов, вынесение на них пророссийских вопросов и пиара политических сил.

В свою очередь, народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук заявила, что Конституционный Суд Украины сможет признавать конституционность того или иного референдума. И именно он может также остановить процесс референдума, если у него есть какие-то опасения.

На мнение председателя партии “Слуга народа”, народного депутата Украины Александра Корниенко, организация, подготовка и проведение референдума в Украине обойдется примерно в 1-2 миллиарда гривен.



