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Политика / Власть

Закон о всеукраинском референдуме принят и подписан президентом

22:50, 09 апр 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
“Возвращен с подписью от Президента”, — отмечается на сайте ВР.

Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:
• утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
• решение вопроса общегосударственного значения;
• изменение территории Украины;
• потеря силы закона Украины или отдельными его положениями.
Расширен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в ЦИК как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответствующе зарегистрированы в ЦИК.
На мнению спикера парламента Дмитрия Разумкова, законопроект о народовластии дает возможность проведения референдумов начиная с 2022 года.
По словам председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, в одобренном законопроекте о народовластии есть много рисков, связанных с возможностью проведения искусственных референдумов, вынесение на них пророссийских вопросов и пиара политических сил.
В свою очередь, народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук заявила, что Конституционный Суд Украины сможет признавать конституционность того или иного референдума. И именно он может также остановить процесс референдума, если у него есть какие-то опасения.
На мнение председателя партии “Слуга народа”, народного депутата Украины Александра Корниенко, организация, подготовка и проведение референдума в Украине обойдется примерно в 1-2 миллиарда гривен.


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