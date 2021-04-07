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Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети

22:30, 07 апр 2021
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Украина является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в мире: доля Украины составляет 31% мирового производства (2018 г.) и 37% мирового экспорта данного продукта в денежном выражении (2020 г.). Об этом пишет Агропортал.

Как отмечается, более 90% произведенного подсолнечного масла Украина экспортирует.

В 2020 году Украина экспортировала 6,9 млн т подсолнечного масла, что на 12% выше аналогичного показателя прошлого года. Стоит отметить, что на мировом рынке существует стабильно растущий спрос на подсолнечное масло.

Крупнейшими импортерами данного продукта является Индия и Китай. В последние годы обе страны являются активными импортерами, однако в течение 2018-20 годов особенно активизировался Китай, который в три раза увеличил свои импортные поставки.

В сочетании с недополучением валового сбора семян подсолнечника на 14% в 2020/2021 МГ в Украине, это привело к росту цены на подсолнечное масло как на мировом, так и внутреннем рынках», — комментирует аналитик УКАБ Светлана Литвин.


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