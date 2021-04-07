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Технологии / Космос

На "Психею", которая стоит 10 квинтильонов долларов, отправляется зонд НАСА

20:00, 07 апр 2021
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В лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии приступили к созданию космического аппарата "Психея", который, если все пойдет по плану, уже в августе 2022 года возмет старт с мыса Канаверал к астероиду, стоимость которого оценивается в 10 квинтильонов долларов. Зонд, сообщает НАСА, должен долететь до Психеи к 2026 году.

Главным компонентом зонда станет шасси на солнечной электрической тяге (SEP) размером с микроавтобус, оснащенное двухметровой солнечной батареей с высоким коэффициентом усиления и защищенным отсеком для научного оборудования.

"Постройка такого сложного и высокоточного механизма в год пандемии - это триумф человеческой целеустремленности", призналась руководитель миссии "Психея", доктор Линди Элкинс-Тэнтон из Аризонского университета.

После сборки космический аппарат отправится в большую термовакуумную камеру, где в условиях, воссоздающих дальний космос, будет проверена живучесть зонда, его электрическая тяга, а также научное оборудование и средства связи.
Проверка предстоит нешуточная, поскольку кораблю предстоит преодолеть почти 180 млн километров, а потом замерять магнитное поле, нейтронное и гамма-излучение астероида.
Если все пойдет по плану, то после запуска "Психеи" в мае 2023 года приблизится к Марсу и, разогнавшись за счет его гравитационного поля, в начале 2026 года выйдет на орбиту астероида, где проведет 21 месяц, собирая ценные данные.
Астероид Психея-16, обнаруженный в октябре 2020 года благодаря телескопу "Хаббл", имеет более 200 км в диаметре и считается одним из крупнейших в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Ученые полагают, что Психея могла быть протополанетой, но что-то пошло не так, и полноценной планеты не получилось. Однако в отличие от большинства астероидов, состоящих из льда и камня, у Психеи есть один из главных признаков планеты - металлическое ядро.

"У Земли есть металлическое ядро, мантия и кора, - поясняет научная сотрудница Юго-западного исследовательского института в США доктор Трейси Бекер. - Не исключено, что когда Психея только формировалась, она столкнулась с другим объектом Солнечной системы и потеряла мантию вместе с корой".

Но ядро осталось, и состоит оно в основном из железа и никеля, а также золота, платины и других ценных металлов, так что помимо научной представляет огромную материальную ценность - примерно в 10 тысяч раз больше всей глобальной экономики Земли за 2019 год.
Правда, это тот случай, когда видит око, да зуб неймет, но это пока, потому что ученые твердо уверены, что в будущем найдут способы рентабельной космической транспортировки домой таких "ничейных" космических сокровищ.



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