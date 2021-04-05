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Скандал / Криминал

Ученого, который доказывал связь между гомосексуализмом и педофилией, судили и оправдали

22:30, 05 апр 2021
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В Германии завершился судебный процесс в отношении профессора Ульриха Кучера (Kutschera). Ученого судили за высказывания о связи между гомосексуализмом и педофилией. Ульрих Кучера является профессором биологии Кассельского университета и специализируется на эволюционной биологии. Он - известный ученый, автор ряда научных книг и статей. Среди них - громкая в Германии монография «Гендерный парадокс». Об этом пишет РадиоТрек.

В 2017 году Кучера дал интервью католическому онлайн-изданию Kath.net, поводом для которого был принят тогда в Германии закон о «однополые браки». В интервью профессор заявил, что предоставление возможности усыновления детей однополым парам является «поддержкой педофилии на государственном уровне».

Также, Ульрих Кучера неоднократно высказывался против «однополых браков», искусственного оплодотворения, суррогатного материнства и засилье «гендерной науки».

При этом он - убежденный атеист и настаивает на том, что все свои рассуждения строит не с точки зрения какого-то вероучения, а на основании точных научных данных и методов. И в своих работах, и в интервью он высказывается о гомосексуальных людях как о тех, кто нуждается в защите и помощи, но пропаганду гомосексуализма как ценности он считает недопустимым и разрушительнім для общества.

«Если появится закон, который поддерживает «однополые браки» и усыновление детей однополыми парами, можно считать, что не за горами - педофилия и жестокое обращение с детьми, будут спонсоруватися государством», - считает ученый.
 «За 150 ммиллионов лет эволюции млекопитающих возник очаг «мать-ребенок», это самая сильная в мире связь. Сознательное лишения ребенка матери или попытка заменить отца женщиной - это нарушение фундаментальных прав человека», - объясняет Кучера.

Он добавляет: «У гомосексуальной пары нет отвращения к инцесту. Кроме этого, с вероятностью 95% приемный сын, как и его отец №1 и отец №2, будет гомосексуалистом. А это создает перспективу возникновения совсем ужасного педофильского сценария - «брака на троих».

Коллеги подали на Кучера в суд за «разжигание ненависти» и провели демонстрации с требованием ухода профессора. Суд начался 5 июня 2019 в Касселе. В августе 2020 профессор был приговорен к штрафу в размере 6000 евро «за оскорбление лесбиянок и геев», но не согласился с решением суда и подал апелляцию.

В суде Ульрих Кучера представил ряд научных материалов и исследований, доказывающих его правоту: «Все, что я сказал - правда от первой до последней буквы, - настаивал Кучера, - я могу все подтвердить». 
Однако прокурор заявил, что они решают юридический, а не научный вопрос - таким образом свидетельствуя, что научные данные могут выдаваться «юридически неприемлемыми». 
Серьезно обоснованные утверждения профессора были названы «нарушением общественного порядка».

«Я высказался против права геев и лесбиянок на усыновление детей, руководствуясь в первую очередь интересами ребенка, - подчеркнул Кучера. - Но против меня возбудили уголовное дело, а это значит, что научные знания в Германии находятся под угрозой - ученые могут говорить только то, что на руку политикам, биология оказалась под серьезным наблюдением, как в тоталитарных государствах. Чтобы заткнуть мне рот, меня представили преступником».

Наконец, 2 марта суд второй инстанции оправдал Кучера и постановил, что заявления профессора не могут быть осуждены, поскольку подпадают под действие свободы слова, которая защищается основным законом ФРГ.


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