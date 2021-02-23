В Борисполе принудительно посадили частный самолет на Вену и задержали банкира Яценко

Сегодня в результате спецоперации детективов НАБУ был задержан бывший заместитель председателя ПриватБанка, которому инкриминируют присвоение и растрату имущества. Речь идет о Владимире Яценко. Таким образом, НАБУ вручило подозрение второму человеку ПриватБанка. Что это значит для Коломойского, разбирались в liga.net.

Бывший чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбе, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где Яценко был задержан.

Он почти успел сбежать. По информации главреда издания Цензор Юрия Бутусова, самолет почти долетел до границы: только после того, как директор НАБУ Артем Сытник по спецсвязи позвонил в Украэрорух (занимается аэронавигационным обслуживанием воздушного движения в Украине), борту с Яценко закрыли воздушный коридор и принудительно развернули в Борисполь.

"Круг лиц, которому было известно о подписанных мной подозрениях, был очень узким, – написала Венедиктова. – Это не помешало фигуранту чудесным образом заказать чартер в Вену, находясь в Днепре. Мы привыкли к "сливам" планов правоохранителей. Это должно стать темой отдельного расследования".

Ему инкреминують совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Один из важных участников национализации считает, что подозрение Яценко – сигнал Игорю Коломойскому. "Подозрение лежало на столе Венедиктовой несколько месяцев. Но ей все время чего-то не хватало, а сейчас всего хватило!?"

По его мнению, без санкции Владимира Зеленского Венедиктова не подписала бы подозрение, и это означает, что Банковая не собирается поддерживать экс-владельцев ПриватБанка.

Кто такой Яценко

Владимир Яценко – правая рука Александра Дубиле, бывший первый заместитель председателя правления, руководитель ВИП корпоративного бизнеса в компании ПриватБанк, также является соучредителем monobank. Говорят, что Яценко давно живет на три города: Женева-Вена-Днепр.

Добавим, что создатели monobank, Александр Дубилет, Олег Гороховский, Владимир Яценко и другие экс-менеджеры ПриватБанка судятся с Фондом гарантирования вкладов физических лиц, Министерством финансов и ПриватБанком. Они оспаривают продажу своих акций в банке в декабре 2016 года, во время национализации.

Также стоит отметить, что во время парламентских выборов Яценко должны были включить в первую сотню списка кандидатов "Слуги народа", но в результате этого почему-то не произошло.



