Землю разворовали: чиновники Госгеокадастра вывели из госсобственности более 700 тыс. га

Украине раскрыли масштабную схему хищения земель чиновниками Госгеокадастра - через электронные реестры незаконно вывели более 700 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, должностные лица 22 региональных подразделений под "прикрытием" центрального руководства оформили более 2,5 тысячи земельных участков по два и более раз по одному целевому назначению на одного человека, что является грубым нарушением закона.

Во время масштабных обысков в региональных подразделениях Гогеокадастра и дома у фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие их деятельность.

По мнению киберспециалистов СБУ, коррупционный механизм функционировал из-за "пробелов" в работе Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти.

Сейчас СБУ направила официальное письмо в Госгеокадастр с требованием устранить недостатки, выявленные в работе информационных систем ведомства.

Продолжается досудебное расследование по ст. 362 (Несанкционированное изменение информации) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Всего в Украине в течение 20 лет через механизм бесплатной приватизации и ряд других схем были выведены в частную собственность около 5 млн га земли.