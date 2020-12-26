Е-декларации чиновников вновь доступны: президент подписал закон о деятельности НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 15 декабря Верховной Радой закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно позобновления институционального механизма предотвращения коррупции", сообщает ТСН.

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие из-за решения Конституционного Суда от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает пресс-служба главы государства.

В то же время этот закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Законом установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Закон предусматривает, что электронный реестр деклараций чиновников будет доступен онлайн круглосуточно.

Именно признание КСУ отдельных положений предыдущего закона неконституционными поставили под сомнение действия безвиза Украины с Евросоюзом. Также это вызвало волнения в международных партнеров, в частности у кредиторов.



