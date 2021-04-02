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Минздрав: тем, кто переболел COVID-19, необходима реабилитация

16:00, 02 апр 2021
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что просто вылечить человека от COVID-19 недостаточно, необходима "постковидная" реабилитация от осложнений. По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа по выработке пакета инициатив по "постковидной" реабилитации. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинге, передает УНИАН.

"Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных "постковидных" осложнений", - отметил он.
По словам министра, организована рабочая группа по наработке пакета инициатив по "постковидной" реабилитации, в том числе, и в рамках пакетной помощи от Национальной службы здоровья, то есть НСЗУ в рамках своей оплаты медицинской помощи будет платить и за "постковидную" реабилитацию.
"Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация - наша задача в течение этого года", - отметил Степанов.

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