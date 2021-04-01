Россия блефует или мы действительно накануне войны? Факты и надежды

В последнее время, особенно после разного рода санкций от Зеленского по отношению к Медведчуку и его окружению, на российско-украинском фронте началось большое обострение. Свою роль, вероятно, играет и очередной засушливый год, что приводит к росту в Крыму проблем с водой, решить которые нужно срочно. Возможно, РФ опять надеется получить сухопутный "мост" в Крым. Почти не таясь, российские наемники ведут прицельный обстрел, гибнут воины ВСУ, Путин открыто и цинично обвиняет в росте напряженности Украину, рассказывает всему миру об угрозе провокаций с украинской стороны и на этом основании наращивает вооруженные силы по всему периметру государственной границы Украины.

Политики, эксперты и аналитики всех мастей думают - что это? Настоящая подготовка к настоящей войне или некий кровавый шантаж, принуждение Украины сдаться, признать превосходство России, а весь мир - признать, что Крым российский, а для ОРДЛО действительно нужен особый статус по российскому сценарию?

Факты - вещь упрямая и информативная. Итак - факты.

* * *

Во время внеочередного заседания Верховной Рады главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак доложил обстановку на фронте и на оккупированных территориях.

По его словам, на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины содержится 28 батальонных тактических групп противника. Ожидается дополнительно до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает значительную угрозу военной безопасности государства.

На территории временно оккупированного Крыма, объединение войск ВС РФ в настоящее время составляет около 32 700 военнослужащих.

На временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях развернуты группировки российских оккупационных войск численностью около 28 тыс. человек, которые действуют при поддержке российских регулярных войск.

"В последнее время из разных регионов российской Федерации под видом контрольных занятий за зимний период обучения поддержания боевой готовности и общей подготовки к предстоящим совместных стратегических учений" Запад-2021 "ВС РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на севере, на востоке и на юге. А именно - в Брянской, Воронежской областях и АР Крым. С 2014 года, за время оккупации полуострова Крым Россией, осуществлено наращивание межвидового объединения войск ВС РФ, которое в настоящее время составляет около 32 700 военнослужащих. В середине марта этого года на полигоне Опук отработаны мероприятия полевой подготовки по вопросам высадки воздушного и морского десантов двумя батальонами тактической группы при поддержке артиллерийской тактической группы из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии. После окончания учений указанные подразделения были оставлены в районе полигона. Дополнительно отмечено наращивание группировки за счет перемещения еще 5 батальонных технических групп ", - сообщил главнокомандующий.

По его словам, для подготовки специалистов разведывательных спецподразделений, на временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях находится аппарат военных советников и инструкторов ВС РФ численностью более 2 тыс. человек.

Кроме того, на территории Ростовской области содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, что обеспечивает минимально необходимый комплекс мероприятий немедленного реагирования на возможные военные действия со стороны Украины, добавил он.

* * *

Украинский Telegram-канал "Новости Вооруженных сил" выложил кадры огромных колонн российской военной техники и артиллерии на территории временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Ростова-на-Дону, пишет Blackseanews..

На роликах видно, что Крымским мостом перебрасывают 2С19 "Мста-С" - российские 152-мм дивизионные самоходные гаубицы и бронетехнику. А в Керчи заметили склады с запрещенной российской артиллерией. Кроме Керчи, колонну военной техники страны-агрессора заметили и на шоссе в Симферополь.

</ iframe>]<span id="mce_marker">﻿​</span>

"Российская Федерация продолжает наращивать военное присутствие в Крыму. В частности, отмечается активность военной авиации Вооруженных сил Российской Федерации. Так же и на границе с Украиной в направлении Сумской и Черниговской областей и накопления войск на границе с Беларусью", отметили в МИД Также в интернете появилось видео перемещения бронетехники у восточных границ Украины.

* * *

Украина обеспокоена развитием ситуации.

На внеочередном заседании Верховная Рада приняла обращение в международные институты по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности. Постановление № 5312 об утверждении заявления Верховной Рады относительно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта поддержали 308 народных депутатов, в частности, из фракции "Слуга народа" - 219. При рассмотрении этого вопроса фракция "ОПЗЖ" покинула сессионный зал.

ВР обращается к международным организациям и международных юрисдикционных институтов с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии России против Украины, в том числе совершение вооруженными формированиями РФ преступлений агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.

В заявлении говорится, что с начала 2021 наблюдается существенное увеличение обстрелов и вооруженных провокаций со стороны вооруженных формирований РФ, рост зафиксированных Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине фактов нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, патрули СММ ОБСЕ сталкиваются со все более многочисленными препятствиями в своей работе на временно оккупированной территории, продолжается незаконное пересечение не контролируемой правительством Украины участка российско-украинской границы транспортными эшелонами и военной техникой для усиления и ротации вооруженных формирований РФ.

Также сказано, что уже несколько месяцев под разными предлогами блокируется конструктивная работа Трехсторонней контактной группы.

«В последнее вопиющим фактом стали массированные обстрелы российскими оккупационными войсками 26 марта 2021 позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы Донецкой области с применением стрелкового оружия, гранатометов АГС-17, а также запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Только за один день от российского оружия погибли четыре украинских военнослужащих, один получил тяжелые ранения», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта.

ВР требует от России немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.

Верховная Рада призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ в отношении Украины, в том числе и последнюю волну эскалации в зоне конфликта, а также призывает к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

* * *

30 марта Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. В ходе переговоров федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

На сайте правительства Германии сообщается, что Макрон и Меркель призвали провести переговоры в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

* * *

Уже после переговоров, несмотря на заявления Макрона и Меркель, Россия демонстративно продолжает нагнетать обстановку.

31 марта, во время очередного заседания глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, Леонид Кравчук предложил представителям Российской Федерации с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня, но российская делегация не поддержала инициативу.

Об этом украинская делегация в Трехсторонний контактной группе сообщает в социальной сети Facebook.

В частности, заседание началось с предложения Кравчука "обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих".

Это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Ґрау и координатор подгруппы по безопасности глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

Так, Чевик "предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала".

Как заявила украинская делегация, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

"К сожалению, ни предложение Леонида Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации", - отмечается в заявлении.

В этой связи Кравчук заявил: "Не понимаю, почему российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей".

В то же время, украинская делегация четко обозначила свою позицию:

"Считаем критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением", - отмечается в заявлении.

Как заявляет украинская сторона,

"продвижение по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим и дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - не достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня".

В заявлении украинской стороны подчеркивается, что отказ России прекратить эскалацию напряжения состоялась, "несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе".

После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками Российской Федерации осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. Кроме того, они активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. Зафиксировано также выполнение инженерных работ вооруженными формированиями Российской Федерации и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки, что на временно оккупированной территории Донецкой области.

* * *

Потери в ВСУ на фоне накопления российских сил у границы привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне, а также вызвали обеспокоенность в военных кругах США. Так, командование сил армии США в Европе даже повысило уровень готовности с "возможного кризиса" к "потенциально неминуемому кризису" (высокого уровня). Об этом пишет New York Times.

"На прошлой неделе Командование армии США в Европе повысило свой уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса", реагируя на развертывание дополнительных войск России. Это самый высокий уровень", - пишет издание.

Действия России разделили чиновников в Вашингтоне. Одни считают, что Москва, скорее всего, лишь бряцает оружием и не собирается восстанавливать наступление. Другие же больше встревожены. Они говорят, что намерения Путина неясны. А его операция, призванная испытать нового президента США, может перерасти в нечто более зловещее.

На этой неделе генерал Тод Уолтерс, возглавляющий Командование армии США в Европе, повысил уровень наблюдения американских войск уже второй раз за несколько дней, поскольку российские войска не покинули территорию близ границы Украины. Американские стратеги рассчитывали, что они оставят район после завершения военных учений 23 марта. По подсчетам военных США, Россия перебросила к украинской границе примерно 4000 солдат.

Новая вспышка насилия на Донбассе и увеличение количества войск может быть попыткой Москвы оценить приверженность администрации Джо Байдена к Украине.

"Это может быть позирование. Кремль испытывает новую администрацию", - сказал отставной генерал и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

По его мнению, у России "нулевой интерес" к реальному миру в Украине. Она хочет, чтобы соседняя страна была настолько дестабилизирована, насколько это возможно. В январе во время телефонного разговора с Путиным президент Байден подчеркнул важность суверенитета Украины. Но с тех пор американский президент не позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Поэтому среди бывших чиновников в США возникли вопросы относительно того, как серьезно новая администрация относится к решению войны в Донбассе.

Однако, на фоне обострения напряжения администрация Байдена начала отвечать. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан уже провел разговор с главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком. А вчера появилось заявление американских дипломатов, что отсутствие звонка Байдена Зеленскому не означает никаких политических проблем в отношениях двух стран.

* * *

31 марта, в районе проведения операции ООС формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины, к счастью, нет. Однако - ситуация напряженная и неопределенная.

* * *

1 апреля Пентагон выразил обеспокоенность вооруженным конфликтом на востоке Украины из-за сообщения о скоплении российских войск вдоль границы Украины и в Крыму. Об этом сообщает Radio Free Europe.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Также председатель Объединенного комитета начальников штабов США обсудил с Хомчаком роль Украины в поддержании мира в Европе.

Пресс-секретарь Министерства обороны Джон Кирби заявил, что Пентагону известны украинские военные сообщения о перемещении российских войск вблизи границ Украины.

"Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты с помощью соглашения ОБСЕ еще в июле прошлого года. Мы обсуждаем свою обеспокоенность по поводу увеличения напряженности и нарушений режима прекращения огня и региональной напряженности с союзниками по НАТО ", - сказал Кирби на брифинге, имея в виду прекращение огня, совершенное Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

* * *

Как видим - обеспокоенность довольно глубокая. Но...

Но у нас все же нет гарантий как того, что Россия не начнет что-то масштабное, так и того, что кто-то вовремя придет на помощь.

Так что... надеяться нужно на лучшее, а готовиться - к худшему.

Хотелось бы быть уверенными, что наш президент и наши "слуги" способны управлять событиями при любых неблагоприятных раскладах.

Факты собирала Ирина Шевченко, Изюм. InfoKava