Итальянские власти обнаружили 29 миллионов "левых" доз AstraZeneca

В Италии на складе нашли 29 миллионов доз вакцины AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Флаконы находились на одном из складов в стране, пишет Зеркало Недели со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

Это больше, чем AstraZeneca вообще поставила в ЕС на сегодняшний день.

Газета утверждает, что вакцины предназначены для Британии, а также по программе COVAX и в страны ЕС. Но ЕС ограничил экспорт. По данным газеты, дозы, вероятно, привезли с завода компании AstraZeneca в Нидерландах, производство вакцины на котором еще не одобрено в ЕС.

La Stampa, ссылаясь на источники в ЕС, сообщает, что AstraZeneca не предупредила власти ЕС об этих дозах. Говорят, что они изначально предназначались для Великобритании, но экспорт прекратился после того, как Брюссель ограничил экспорт вакцин за пределы ЕС.

В AstraZeneca заявили, что экспорт не планировался в другие страны, кроме тех, которые включены в план COVAX. Согласно заявлении компании, для COVAX были зарезервированы 13 миллионов доз, а остальные 16 миллионов доз пойдут в Европу после контроля качества. 10 миллионов этих доз, должны быть доставлены до конца марта, а остальная часть в апреле.

Представители Евросоюза в шоке от находки и требуют немедленных объяснений от руководства британско-шведской компании, которую ЕС обвиняет в срыве поставок вакцины.

Focus провел собственное расследование и выяснил, что следы ведут к голландской фармацевтической компании Halix и семье немецкого миллиардера Вальтера Дроеге. Завод Halix был построен в 2012 году. Фирма является подразделением более крупной голландской компании HAL Allergy, которая, в свою очередь, принадлежит инвестиционной компании Droege Group. Ее штаб-квартира находится в Дюссельдорфе.

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Завод Halix находится в городе Лейден. Предприятие, как выяснилось, производит вакцину против коронавируса для AstraZeneca с декабря прошлого года — 5 миллионов доз ежемесячно! И об этом никто в Брюсселе ничего не знал. Пока еще ни единый житель ЕС не получил прививку вакциной, изготовленной в Лейдене.

AstraZeneca включила Halix в список своих предприятий, производящих вакцину на территории ЕС, только 25 марта. В компании не могут пока объяснить, почему это было сделано с таким опозданием. Halix от комментариев вовсе отказывается.

AstraZeneca уже назвала сообщение La Stampa “неверным”:

"Неправильно называть это запасом вакцин. Процесс производства вакцин является очень сложным и трудоемким. В частности, дозы вакцины должны ждать проверки контроля качества после заполнения флаконов. Так бывает..."

Однако представительница компании не смогла объяснить, в какую страну или страны компания намеревалась отгрузить такую большую партию вакцины. Ведётся расследование.



