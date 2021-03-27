"Поддержать"
Тренды:
Новости
Что май с апрелем нам готовят и почему так холодно при глобальном потеплении
В Мозамбике сторонники ИГ совершили масштабный теракт: сотни убитых
Климат меняется катастрофически, а президент...
Наконец контейнеровоз сдвинулся - мир будет с туалетной бумагой!
Нужно ли регистрировать скважину на своем участке? PR
Новый смартфон: откройте для себя Apple IPhone PR
Чашка кофе за полчаса до тренировки усиливает жиросжигание
Киевские гроссмейстеры Юлия Осьмак и Кирилл Шевченко - чемпионы мира среди студентов
Молодые украинские стартаперы привлекли в Украину $171 миллион инвестиций
Рецепты как послание во времени. Кулинарные традиции украинских образованных семей
Китаю необходимо украинское продовольствие: наращивают поставки
Обострение на фронте: четверо погибших и двое раненых
20 мифов о вакцинации: Минздрав опровергает и предупреждает
Сделайте своё жильё домом мечты - доверьтесь профессионалу PR
Очень древняя Поднебесная: золотые маски в Китае делали уже 3 тыс. лет назад
Все новости
Политика / Скандал

Наконец контейнеровоз сдвинулся - мир будет с туалетной бумагой!

19:00, 27 мар 2021
45
Версия для печати

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given в ночь на 27 марта впервые немного сдвинулся с места, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на египетские источники.

Это удалось после того, как с места происшествия было изъято более 20 тыс. тонн грунта.
Попытки сдвинуть контейнеровоз с места продолжаются в субботу, 27 марта. Управление Суэцкого канала предприняли, как минимум две попытки. Время этих работ зависит от наступления прилива.
В компании Shoei Kisen, которая владеет этим контейнеровозом, сообщили о намерении рассмотреть возможность его частичной разгрузки, чтобы облегчить тоннаж судна, однако признали, что эта операция будет связана с рядом сложностей.
Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель 23 марта в 7:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Таким образом, он полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала.

Напомним

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. крупнотоннажных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.
Он перевозит товары на сумму 9,6 млрд долл. Блокада Суэцкого канала обходится мировой торговли в 400 млн долл. в час.
Стоимость перевозок в сутки в западном направлении товаров составляет примерно 5,1 млрд долл., в восточном - 4,5 млрд.
Согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic.com, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.
И да, эксперты уверяют, что блокада канала приведет к... дефициту туалетной бумаги! 

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Видео
24-03-2021, 23:50
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля
Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены