Отменили новогодние праздники: в Глухове ученик отказался петь на русском

В Глухове, Сумской области из-за отказа ученика петь русскую песню на празднике в школе решили совсем отменить праздники для всех детей. Это было сделано для того, чтобы наказать ребенка и его маму и натравить на них остальной класс, уверены родители. Об этом сообщили в Фейсбук-группе "Родители SOS".

"Ми, українська сім’я і спілкуємося виключно рідною мовою. Мій син ходить в українську школу, де навчання йде на Українській мові, відповідно до Закону України. Зараз клас сина готує ранок до дня Св. Миколая, далі Новорічний ранок. Син прийшовши зі школи повідомив мені, що для цього ранку вони вчать пісню з танцем російською мовою.

Я звернулася до директора нашої школи з питанням, чому так відбувається і висловила свою точку зору, що я не бажаю, щоб моя дитина в Україні, на українському святі, виконувала пісні російською мовою. Директор нічого зрозумілого мені сказати не зміг, тоді я, через депутата нашої громади, звернулися yсно до Відділу освіти нашого міста і звідти в телефонному режимі розмовляли з директором на рахунок виключення російської пісні з репертуару ранку.

Сьогодні вчитель мого сина, написала в вайбер класу, що ранок скасовувалися, тому, що один з батьків проти свят. Я особисто підійшла до неї з питанням чому скасовують ранок і вона відповіла, що через мене, що я проти свята для дітей. І далі сказала, що взагалі не хоче зі мною спілкуватися.

Я розумію, що це спроба вчителя помститися мені і моєму синові за нашу позицію говорити в Україні українською мовою. Це робиться навмисно, щоб протиставити мене всьомy класу і вказати на мене як на «відьму», яка хоче позбавити дітей свята. Думаю, що на це вплинуло ще й те, що я не заохочую корупцію в школі і не здаю ніякі фонди і не оплачую штори і подарунки вчителям. У мене питання, куди я можу звернутися в цьому випадку і чи правомірні дії адміністрації, яка позбавляє дітей свята за своєю примхою, заради російськомовної пісні?"

Отдел образования разбирается в проблеме.

Напомним, ранее на Львовщине преподавательницу, которая накануне взбудоражила сеть видео, в котором давала подзатыльники 11-летнему ученику, уволили с работы.