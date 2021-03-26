Обострение на фронте: четверо погибших и двое раненых

В пятницу, 26 марта, боевики из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы, в зоне ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения, передает пресс-центр ООС.

Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение.

"На обстрел российско-оккупационных войск Украинской защитники открыли огонь", - указали в пресс-центре.

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Соответствующее поручение дал Президент Украины Владимир Зеленский.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание. Конкретные решения и официальная позиция делегации ожидаются в ближайшее время.

Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата.

"В ближайшее время я проведу разговора со всеми лидерами" Нормандской четверки", - отметил Зеленский.

"Призываю всех лидеров" нормандской четверки "и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров # N4 и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский.

Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на обострение на Донбассе в результате которого погибли четыре человека и заявил, что на ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага.



