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Кровавое перемирие: погибло уже 11 бойцов, Украина направила ноту ОБСЕ

01:59, 23 фев 2021
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Украинская сторона СЦКК направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ относительно смерти от вражеской пули украинского бойца на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Сегодня, 22 февраля около 14.00 в районе Авдеевки в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - заявили в ТКГ.

Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время пресс-конференции в понедельник сообщил, что в результате вражеского обстрела из гранатомета вблизи шахты Бутовка погиб военнослужащий, еще один военный получил ранения.

На Донбассе с начала февраля стало больше потерь в рядах украинских военных, как и раненых.

По данным ОБСЕ, в период с 25 января по 7 февраля текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала в Донбассе на 75,7% больше нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.

Увеличение количества вражеских обстрелов обсудили на заседаниях ТКГ 16-17 февраля.

19 февраля ситуацию на Донбассе обсудили на заседании СНБО под председательством Президента. Был принят ряд решений.

Напомним

Новый режим прекращения огня - большое перемирие - на Донбассе начал действовать с 27 июля 2020 года. Больше месяца его главным достижением считалось то, что нет потерь среди военных. Однако до конца 2020 года погибли пятеро украинских военных. В январе 2021 года погибли четверо украинских бойцов. В феврале этого года — уже одиннадцать военных были убиты — троих застрелили снайперы, двое подорвались на взрывном устройстве в районе Марьинки, и еще один погиб в результате из крупнокалиберного пулемета возле Новомихайловки. Еще трое военных 14 февраля погибли возле Новолуганского, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Еще один от снайперского обстрела погиб 21 февраля и один - 22 февраля.



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