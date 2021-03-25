Крупные налогоплательщики Украины спасают бюджет страны

Не все так безнадежно в нашей промышленности, как хочется недоюрожелателям. По итогам прошлого года Украина, несмотря на коронакризис, выполнила план наполнения бюджета налогами благодаря крупным налогоплательщикам, пишет Главред. В топ крупнейших плательщиков налогов попали "Нафтогаз", "Укрнафта" и "Метинвест".

Так, первую позицию занимает НАК "Нафтогаз Украины", который в 2020 году уплатил в бюджет 101,9 миллиарда гривень (плюс почти 40 миллиардов в виде выплаты дивидендов).

На второй позиции - "Укрнафта", которая уплатила в госбюджет 48,2 миллиарда гривень.

Среди лидеров также группа компаний "Метинвест", которая перечислила в госбюджет 22,1 миллиарда гривень. Самая большая выплата из общей суммы отчислений – налог на прибыль в сумме более 5,2 миллиарда гривень. Столько же было уплачено за единый социальный взнос (его выплаты выросли на 18% против позапрошлого года).

Кроме того, предприятия "Метинвеста" в 2020 году перечислили в бюджеты 4,7 миллиарда гривень подоходного налога, это на 17% больше показателей 2019 года. Источниками наполнения государственного и местных бюджетов в 2020 году стали плата за пользование недрами в размере 2,2 миллиарда гривень, экологический налог – 789 миллионов гривень и плата за землю – 713 миллионов гривень.

Напомним, в Украине насчитывается свыше 1600 крупных налогоплательщиков, то есть компаний.



