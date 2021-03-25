Пациент имеет право на бесплатные лечебные услуги в стационаре

В Национальной службе здоровья рассказали о том, что входит в перечень услуг в рамках пакетов стационарной помощи. Там сообщили, что пациент имеет право на перечень бесплатных услуг: инструментальные и лабораторные исследования, обеспечение обезболивания и медикаментозная терапия; лекарственый и медсестринский уход; лекарственные средства с Госсписка основных, питание. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Лечение в стационаре, предоставляемое в рамках пакета "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций". Госпитализация включает: профилактику, диагностику, лечение (в том числе медикаментозное), медицинскую помощь беременным с осложненным течением беременности, медицинскую реабилитацию в остром периоде", - говорится в сообщении.

В НСЗУ добавили, что если пациенту назначено плановую или ургентную операцию, предусмотренную пакетом "Хирургические операции в стационарных условиях", то в перечень бесплатных медицинских услуг по этому пакету входит весь перечень из пакета "Терапевтические госпитализации" и дополнительно: операция с обезболиванием; инструментальные и лабораторные исследования; послеоперационный мониторинг пациента.

Напомним

Национальная служба здоровья с 1 июля 2021 года будет администрировать программу реимбурсации инсулинов. Рецепт на инсулины будет исключительно электронным, а маршрут пациента - понятнее.



