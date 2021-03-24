В Суэцком канале образовалась гигантская пробка из-за севшего на мель контейнеровоза

Пробки бывают не только на автомагистралях. Именно сейчас можно наблюдать огромную "морскую пробку" - в Суэцком канале.

В Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given, заблокировав тем самым движение судов по каналу.

Как пишет ЦТС со ссылкой на The Guardian, инцидент произошел во вторник, 23 марта, в южной части канала примерно в 10 км от выхода в Красное море.

Судно длиной 400 м, шириной 59 м, дедвейтом 199 692 т и вместимостью 20 тыс. TEU стало поперек канала.

Сначала предполагалось, что контейнеровоз потерял мощность, но оператор судна, Evergreen Marine Corp, сообщила, что "контейнеровоз случайно сел на мель после того, как на него обрушился порыв ветра".

"Компания призвала судовладельца сообщить о причине инцидента и вела переговоры с соответствующими сторонами, включая орган управления каналом, о том, чтобы как можно скорее помочь судну", - говорится в сообщении Evergreen.

Несколько попыток снять судно с мели пока оказались неудачными.

В результате на обоих концах Суэцкого канала образовались заторы из судов, ожидающих его прохода.

Подобные случаи происходят в суэцком канале с неприятной регулярностью.



