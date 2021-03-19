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Власть / Транспорт

Растаможка ввозимых автомобилей может подешеветь на 30% и значительно упроститься

22:10, 19 мар 2021
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Украинцы надеются, что вскоре можно будет растаможить автомобиль, не выходя из дома и за несколько минут. 

Национальный совет реформ рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Так, растаможка будет возможной через портал государственных услуг "Дия". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Сообщается, что Национальный совет реформ рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Было отмечено, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 млн долл., а потери бюджета достигают 300-400 млн долл.

"Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям. Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дия". Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшено на 30%", - говорится в сообщении.

Сейчас через украинскую таможню ежегодно проходит до 500 тыс. автомобилей.

Также в Украине запустили онлайн-калькулятор растаможки "евроблях".


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