Растаможка ввозимых автомобилей может подешеветь на 30% и значительно упроститься

Украинцы надеются, что вскоре можно будет растаможить автомобиль, не выходя из дома и за несколько минут.
Национальный совет реформ рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Так, растаможка будет возможной через портал государственных услуг "Дия". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
Сообщается, что Национальный совет реформ рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Было отмечено, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 млн долл., а потери бюджета достигают 300-400 млн долл.
Сейчас через украинскую таможню ежегодно проходит до 500 тыс. автомобилей.
Также в Украине запустили онлайн-калькулятор растаможки "евроблях".