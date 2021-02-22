"Поддержать"
Тренды:
Новости
Кровавое перемирие: погибло уже 11 бойцов, Украина направила ноту ОБСЕ
В Борисполе принудительно посадили частный самолет на Вену и задержали банкира Яценко
В Украине анонсировали запуск современных пригородных электричек City-Express
Коболев хочет создать 300 тысяч рабочих мест и заработать в бюджет 360 млрд грн
Самогон из чернобыльских яблочек и водички отправят в Великобританию
Украинцы предпочитают получать новости не из телевизора - опрос
Как будут работать учебные заведения в условиях адаптивного карантина
Зеленский: транш от МВФ будет, но - мы сможем и без него
Обзор игровых видеослотов «Гладиатор» 2021 года PR
Автомобиль теперь можно купить без посещения Сервисного центра МВД
Как быстро и недорого сформировать оптимальный детский гардероб? PR
В реках Украины нашли ядовитые вещества, стимуляторы и наркотики
Иран завершил расследование дела о крушении украинского самолета
Верховная Рада приняла закон об электронных документах водителя
Укрзализныця запускает дополнительный поезд в Черновцы
Все новости
Власть / Транспорт

В Украине анонсировали запуск современных пригородных электричек City-Express

23:50, 22 фев 2021
73
Версия для печати

В Украине готовят запуск проекта качественного пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс". Первый этап проекта включает реализацию в Киеве, Харькове и Днепре. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Инфраструктура".

"Сейчас мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает Киев, Харьков, Днепр", - рассказал Зеленский.

По его словам, в Харькове и Днепре сейчас ведется работа с разработкой проектов, а в Киеве уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

"Продолжаются также переговоры о привлечении иностранного инвестора с последующим развертыванием в Украине производства подвижного состава для железных дорог", - сказал Зеленский.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Скандал / Энергетика / Видео / Главные новости
5-02-2021, 14:00
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены