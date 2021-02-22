В Украине анонсировали запуск современных пригородных электричек City-Express

В Украине готовят запуск проекта качественного пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс". Первый этап проекта включает реализацию в Киеве, Харькове и Днепре. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Инфраструктура".

"Сейчас мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает Киев, Харьков, Днепр", - рассказал Зеленский.

По его словам, в Харькове и Днепре сейчас ведется работа с разработкой проектов, а в Киеве уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

"Продолжаются также переговоры о привлечении иностранного инвестора с последующим развертыванием в Украине производства подвижного состава для железных дорог", - сказал Зеленский.



