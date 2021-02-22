"Поддержать"
Тренды:
Новости
Кровавое перемирие: погибло уже 11 бойцов, Украина направила ноту ОБСЕ
В Борисполе принудительно посадили частный самолет на Вену и задержали банкира Яценко
В Украине анонсировали запуск современных пригородных электричек City-Express
Коболев хочет создать 300 тысяч рабочих мест и заработать в бюджет 360 млрд грн
Самогон из чернобыльских яблочек и водички отправят в Великобританию
Украинцы предпочитают получать новости не из телевизора - опрос
Как будут работать учебные заведения в условиях адаптивного карантина
Зеленский: транш от МВФ будет, но - мы сможем и без него
Обзор игровых видеослотов «Гладиатор» 2021 года PR
Автомобиль теперь можно купить без посещения Сервисного центра МВД
Как быстро и недорого сформировать оптимальный детский гардероб? PR
В реках Украины нашли ядовитые вещества, стимуляторы и наркотики
Иран завершил расследование дела о крушении украинского самолета
Верховная Рада приняла закон об электронных документах водителя
Укрзализныця запускает дополнительный поезд в Черновцы
Все новости
Политика / Бизнес / Финансы / Главные новости

Коболев хочет создать 300 тысяч рабочих мест и заработать в бюджет 360 млрд грн

23:40, 22 фев 2021
73
Версия для печати

Если стратегия НАК “Нафтогаз Украины” будет реализована, в стране будут созданы 300 тысяч рабочих мест, а сумма уплаченных в госбюджет налогов составит более 360 млрд. грн. Об этом на всеукраинском форуме “Украина 30. Платежка” рассказал глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

“Что можем мы все получить в случае успешной реализации стратегии НАК Нафтогаз? Это почти 300 тысяч рабочих мест, это более 360 млрд грн доходов государственного бюджета Украины, плюс 36 млрд в Пенсионный фонд Украины и плюс 438 млрд грн к ВВП”, — рассказал глава правления НАК “Нафтогаз Украины”.

По его мнению, именно ради этих цифр акционеру компании нужно завершить начатую в компании реформу корпоративного управления.

Если же стратегия НАК “Нафтогаз Украины” не будет реализована, то произойдет уменьшение ВВП на 410 млрд. грн., а также госбюджет недополучит более 110 млрд. грн.

“Если наша стратегия не будет реализована, что мы точно получим, то это, конечно, потерю большого количества рабочих мест, почти 200 тысяч, недополучение доходов госбюджета в размере 110 млрд грн, недополучение доходов Пенсионного фонда почти 30 млрд грн, уменьшение ВВП на 410 млрд грн. Это цифры на ближайшие 10 лет — до 2030 года”, — отметил Андрей Коболев.

Также Андрей Коболев сообщил, что группа “Нафтогаз” намерена увеличить компетенции в трейдинге, вернуть себе статус крупнейшего трейдера газа на оптовом рынке, который по своей сути будет выполнять определенную роль банка или страхования всего рынка, сглаживая ценовые пики, а также увеличить долю на розничном рынке газа до 30%.

Как ранее сообщалось, в Киеве состоялся Всеукраинский форум “Украина 30. Платежка”, в которого 15-17 февраля обсуждались тарифы и энергетическая независимость. Во время форума глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сообщил, что цена газа для населения должна определяться эффективным рынком голубого топлива, как это уже происходит на оптовом рынке.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Скандал / Энергетика / Видео / Главные новости
5-02-2021, 14:00
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены