Авиакомпания МАУ возобновляет отмененные из-за пандемии рейсы в некоторые столицы Европы

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) надеется на возможные позитивные изменения в течении пандемии и возобновляет ряд рейсов, которые были приостановлены из-за бурного распространения заболевания.

Как сообщила пресс-служба МАУ в пятницу, в частности, с 28 марта 2021 года компания начинает полетную программу по маршруту Киев - Берлин - Киев, с 29 марта - по маршрутам Киев - Вильнюс - Киев и Одесса - Стамбул - Одесса, а с 14 апреля по маршруту Киев - Барселона - Киев.

Так, рейс Киев - Берлин - Киев будет выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям; Киев - Вильнюс - Киев - по понедельникам и пятницам; Киев - Барселона - Киев - по понедельникам, средам и субботам; Одесса - Стамбул - Одесса - по понедельникам, средам и пятницам.

Как сообщалось, МАУ в 2021 году планирует постепенное перспективное восстановление оригинальной сети маршрутов. В частности, с начала летнего сезона-2021 планируется запуск рейсов по 43 международным и семи внутренним маршрутам, что позволит восстановить полноценное авиационное сообщение из регионов Украины с многочисленными странами Европы через хаб в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).

Начиная с апреля 2021 года МАУ планирует восстановить собственную маршрутную сеть на 64% объема 2019 года.

Источник: Интерфакс-Украина