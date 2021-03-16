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Общество / Финансы

Фонд соцстрахования объявил о задержке выплат больничных и декретных

21:30, 16 мар 2021
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Более чем на двадцать дней зедерживаются выплаты по больничным листам и пособиям женщинам, которые находятся в декрете. Фонд социального страхования уверяет, что это связано с резким увеличением расходов, связанных с пандемией.

Фонд социального страхования заявляет, что выплачивает больничные и декретные в полном объеме, однако на сегодня есть задержки в сроках финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда.

На сегодня задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированы заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством ", - говорится в сообщении.

"Еще в ноябре 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя (вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством). Все операции были оптимизированы и ускорены, чтобы в период пандемии обеспечить максимальную оперативность в предоставлении помощи.

Однако сегодня доходов Фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов", - пояснили в Фонде.

Отмечается, что резкий рост расходов связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии - существенно выросли расходы по больничным, а также на Фонд был возложены финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и т.п.

"Вместе с тем, многочисленные задержки связаны не с резким ростом расходов из-за пандемии, а вызванные задержкой в ​​подаче заявлений-расчетов", - добавили в Фонде.

Источник: Экономическая правда

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