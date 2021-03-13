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Мы сами виноваты, что можем стать сырьевым придатком для Европы

10:00, 13 мар 2021
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Украине стоит наращивать развитие собственной перерабатывающей промышленности в аграрной сфере. Проблема лишь в том, что в стране созданы для этого максимально невыгодные условия, которые не дают развиваться в этой сфере из-за отсутствия соответствующей политики. Об этом рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

"Хорошо, что у нас покупают нашу сельхозпродукцию и при этом, безусловно, нам надо принимать меры для развития собственной перерабатывающей промышленности. Но здесь проблема не в ком-то, проблема - в нас самих. Потому что у нас сейчас построить предприятие и ввести его в эксплуатацию дороже, чем в Польше и смысла очень часто в этом нет никакого. Проще построить его в Польше, дешевле экспортировать в Польше сельскохозяйственное сырье, чем у нас. Кто у нас в этом виноват, Польша или мы? Ответ очевиден: виноваты мы", - считает Соколов.

Среди проблем, которые приводят к подобному положению вещей, эксперт называет коррупцию, высокие тарифы, устаревшее трудовое законодательство.

"Проблемы все те же: взятки при землеотводе, взятки при подключении к электроэнергии, и все это зарегулировано, все это безумно дорого, очень устаревшее трудовое законодательство, которое не соответствует современным реалиям", - объясняет Соколов.

Он уверен, что если Украина имеет возможность начать производство нишевой или органической сельскохозяйственной продукции, то отечественный производитель должен поддерживаться и стимулироваться на уровне государства.

"Если мы можем какие-то ниши "отгрызть" в Европе, которые позволят продавать продукцию нам с большей добавленной стоимостью, в том числе - органическую, это прекрасно. Нужно поддерживать это и понимать, что это малая часть от того, что мы можем продавать и только доля нашего потенциала", - подытожил эксперт.

Напомним

Украина не имеет комплексных программ для защиты и поддержки своего производителя. Так, по словам народного депутата Вадима Ивченко, в государстве на законодательном уровне нет поддержки локального украинского производства. Он также считает, что страна может и должна отдавать предпочтение украинскому производителю и его продукции над импортером товаров иностранного производства.

"Если у нас не принимается закон о локализации, либо не принимается закон о поддержке отечественного производителя, то у меня возникает вопрос, почему мы кормим тех, кто завозит нам импортные товары? Почему мы не можем дать приоритеты нашим местным, чтобы заработала промышленность. Мы можем государственные средства направлять на те предприятия, где создали рабочие месяца и имеющие локализацию 15-20%. То есть это те же товары, но приоритет государственных средств будем отдавать именно тем предприятиям", - отметил Ивченко.


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