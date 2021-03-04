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Американские "Ирокезы" будут собирать на Одесском авиационном
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Американские "Ирокезы" будут собирать на Одесском авиационном

21:30, 04 мар 2021
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Лицензионную сборку американских вертолетов Bell UH-1 Iroquois начнут на Одесском авиационном заводе. Об этом во время визита на предприятие сообщил директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев.

По его словам, производство разместят в одном из цехов завода, а первый борт должен быть собран к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021 года.

«Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств», — отметил он.

Директор авиазавода Виталий Юхачев подчеркнул, что «Ирокез» — многоцелевой вертолет. Он может быть и транспортным, и пассажирским, а при наличии подвесного вооружения — ударным.

Прототип «Ирокеза» совершил первый испытательный полет в октябре 1956 года. Боевые возможности машины полностью раскрылись во время войны во Вьетнаме, куда они прибыли в 1962 году. Вертолеты использовались для доставки спецподразделений, решения транспортных задач и даже в ударном варианте для нанесения ударов по партизанам.

«Ирокез» принимал участие практически во всех войнах последних пяти десятилетий. Сейчас он находится на вооружении более чем 70 стран мира, включая США и ФРГ.

Машина постоянно модифицируется, создано около тридцати модификаций, есть современные варианты, в частности для ВВС Канады с двумя двигателями — CH-135 Twin Huey.

Фото Сергея Смоленцева


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