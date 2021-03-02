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Смертность от COVID-19 в Украине стремительно растет

19:00, 02 мар 2021
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Количество летальных случаев от COVID-19 начала медленно увеличиваться со середины февраля, а в последние несколько дней роста по официальной статистике резко ускорилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обзор научных работников НАН эпидемической ситуации в Украине за 23 февраля - 1 марта 2021 (РГ-38а).

"Количество летальных исходов начало медленно увеличиваться со середины февраля, а в последние несколько дней роста по официальной статистике резко ускорилось. Рост смертности в официальной статистике не связан с задержками обнародования", - говорится в обзоре.

Сообщается, что задержки наполнения реестра на данный момент минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных случаев.

"Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Динамика новых выявлений в Украине на данный момент является подобной статистике Румынии и Польши (в Польше количество новых выражений поднялась до 9.7 тыс. случаев в сутки, а в Румынии - до 3.2 тыс. случаев в сутки)", - отмечается в обзоре.

Так, общая летальность новых случаев продолжает расти и достигла 2.8%.

"Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии - 76%, летальность у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - 89%", - говорится в обзоре.

* * *

С 1 марта, украинцы смогут записываться на вакцинацию от COVID-19.

"Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации увеличили количество услуг, которые может получить гражданин в своем смартфоне или с компьютера, не выходя из дома. Мы создали услугу "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19", который будет доступен в приложении и на портале "Дія", - сказал на одном из прошлых брифингов заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер.

По словам заместителя министра, услуга касается украинцев, которые хотят записаться в очередь в возрасте от 18 до 55 лет, вакцинация которых по плану Минздрава предусмотрена на 5-м этапе.

"Каждый желающий сможет с 1 марта попасть в этот список. Сделать это можно будет на портале "Дія", на приложении, с помощью контактного центра, который мы уже сейчас начинаем обучать и тренировать. Когда, согласно дорожной карте по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав ближайший пункт, конкретную дату и время визита", - отметил Кучер.

* * *

Причиной отказа врачей от прививки против COVID-19 вакциной AstraZeneca является наличие в них антител. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.

“Если мы берем медицинских работников... то надо понимать, что многие переболели, и более того, не прошло 6 месяцев после болезни ... Понятно, что есть какое-то количество людей, которые просто не хотят вакцинироваться, есть медработники до 30 лет. Они считают, что переболеют в легкой форме”, — рассказал Степанов.

По его словам, медики с антителами откладывают вакцинацию на период, когда их защита ослабеет.

“Определенное количество людей переболело, определенное количество людей переболели бессимптомно, и сейчас сделав тест на антитела, увидели у себя антитела, и говорят, что через 2-3 месяца они прививаются, когда в этом будет смысл, чтобы быть более защищенными”, — сказал Степанов.

* * *

Украине выделено 1776000 доз вакцины AstraZeneca в рамках первого раунда механизма COVAX, включительно с вакцинами выработанными Serum Institute of India. В перечне отдельно указываются 117000 доз вакцины Pfizer/BioNTech, о поставках которых сообщалось ранее.

Также сообщается, что список будет обновлен позже на этой неделе, чтобы предоставить дополнительную информацию об ожидаемых сроках поставки, разделенные на февраль март и апрель-май 2021 года.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что в рамках механизма COVAX по справедливому распределению вакцин от коронавируса до конца мая будет поставлено не менее 237 млн доз в 142 страны.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 1357000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 1 марта - 5,3 тысячи, что больше, чем днем ранее. Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 649.

Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1410 человек; летальных исходов - 162.



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