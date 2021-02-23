Первая партия вакцины от COVID-19 - 500 000 доз - уже в Украине

Первая партия вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 прибыла в международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Flightradar и пресс-службу аэропорта.

Грузовой самолет рейсом TK6289 Стамбул - Киев авиакомпании Turkish Cargo сел в аэропорту в Украине в 11:07. Однако, вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Накануне в Офисе Президента сообщили, что первая партия вакцины от COVID-19 - производства Oxford/AstraZeneca - ожидается в Украине утром во вторник, 23 февраля.

22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19, что производится в Индии.

21 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украину едут 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca от COVID-19. Так, Степанов 19 февраля вылетел на переговоры относительно вакцин в Институте сыворотки Индии.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине разработали четкий план, что позволяет сразу после прибытия вакцины против COVID-19 развозить ее в областные склады 11 транспортными средствами одновременно.

Первыми ее должны получить семь регионов: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и город Киев.

Ситуация с вакцинацией от COVID-19 в Украине

Украина, где еще не стартовала вакцинация, заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги - а это чуть меньше миллиарда гривен - в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Такие заявления звучат на фоне обнародованных результатов исследований относительно эффективности этой вакцины в 50,38% в Бразилии, которая также договорилась об этой вакцине и уже начала массово прививать людей 18 января. Вакцину также уже начали применять в Турции и Индонезии - с 13-14 января.

Соглашение Украины с Sinovac проводится через компанию-посредника в Украине "Лекхим", которую выбрал сам производитель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на письмо импортера сообщило, что "Лекхим" просил украинскую власть о разрешении отложить первые поставки вакцин до апреля, ссылаясь на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и более позднего принятия украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

Между тем министр здравоохранения Маским Степанов ранее заявлял, что в феврале Украина должна получить 700 тыс. доз китайской вакцины Sinovac.

Он также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также указали, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

На регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac.

Старт вакцинации в Украине ожидается до конца февраля.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что в феврале начало расследование относительно закупки вакцин от COVID-19.



